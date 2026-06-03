MOPT cerrará esta vía frente al aeropuerto Juan Santamaría a partir de este jueves

Si usted viaja todos los días hacia San José desde Alajuela, tome previsiones porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizará trabajos frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

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A partir de este jueves 4 de junio, se retirará el puente viejo frente al aeropuerto y se colocará la nueva estructura en su sitio definitivo.

Para ello, las autoridades cerrarán el paso por la radial debajo de los puentes modulares entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

Las autoridades realizarán cierres nocturnos para instalar el nuevo puente modular en lugar de la estructura vieja. (MOPT/MOPT)

El MOPT colocó el nuevo puente modular el fin de semana pasado; sin embargo, esta semana deberá instalarlo en lugar de la estructura vieja.

Este jueves se cerrará permanentemente la circulación por el puente modular con sentido hacia San José para empezar la desinstalación, aunque estará en servicio el puente de concreto en esa dirección y los dos puentes en el sentido contrario.

Sin embargo, el viernes se suspenderá el paso por el puente de concreto en sentido El Coyol-San José a las 9:00 p.m. para trabajar en la instalación de la nueva estructura.

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Último cierre se realizará el domingo

Las autoridades indicaron que el último cierre se realizará el domingo 7 de junio.

La vía estará disponible para los conductores el lunes 8 de junio a partir de las 5:00 a.m.

Aquellas personas que necesiten ingresar o salir de Alajuela por la radial deben usar la ruta nacional 3 como vía alterna.

También pueden utilizar la radial de Alajuela desde el centro de la ciudad para salir por la rampa hacia El Coyol.

Quienes vayan hacia Alajuela desde San José y Río Segundo pueden ingresar a la radial para entrar a la ciudad.

Las autoridades realizarán cierres nocturnos para instalar el nuevo puente modular en lugar de la estructura vieja. (MOPT/MOPT)

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