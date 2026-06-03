Diputada oficialista se equivoca, rompe filas y apoya apelación de la oposición en disputa por comisiones

La Asamblea Legislativa discutió este martes 2 de junio las apelaciones de la oposición con respecto a los nombramientos en las diferentes comisiones, en una jornada donde una diputada oficialista sorprendió a todos.

LEA MÁS: ¿Le llegó un recibo de agua más alto de lo normal? Expertos explican qué debe revisar y cómo puede reclamar

Hace unos días, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunció la conformación de las comisiones permanentes ordinarias y especiales. Esto causó la molestia de las bancadas de oposición, pues quedaron fuera de muchas de las que habían solicitado.

Por eso, presentaron una serie de apelaciones para ajustar la composición de las mismas.

Una diputada oficialista sorprendió este martes al votar a favor de la apelación de la oposición sobre la resolución de las premutas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este martes, Jiménez leyó una resolución en la que avaló algunos intercambios de puestos, pero rechazó varios. La oposición no estaba conforme con el documento, por lo que decidió apelar. El reclamo se sometió a votación en el Plenario: 29 diputados lo rechazaron, mientras que 26 votaron a favor.

La sorpresa de la tarde la dio la legisladora oficialista Ana Ruth Esquivel, quien votó a favor de la apelación de la oposición. Tras el asombro en la sala, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) afirmó que ella se había equivocado y que se trató de un “error involuntario”.

La diputada Ana Ruth Esquivel votó a favor de la apelación, pero el PPSO aseguró que era un error involuntario. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: ¿Cayó su número? Estas fueron las combinaciones ganadoras de Chances este martes

Yara Jiménez rechazó 13 permutas de la oposición

En la resolución que presentó la presidenta del Congreso, se descartaron muchas de las solicitudes de la oposición. Específicamente, Jiménez no aceptó 13 permutas (intercambios de plazas) planteadas por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), Abril Gordienko (Partido Unidad Social Científica) y Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana).

La jerarca alegó que rechazó estos movimientos por motivos de razonabilidad, proporcionalidad y paridad de género.

Yara Jiménez rechazó 13 permutas de la oposición sobre los nombramientos de las comisiones legislativas. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Según explicó, solo podía avalar solicitudes de intercambio directo entre miembros de dos comisiones distintas. Por lo tanto, no se permiten movimientos que impliquen trasladar a un legislador a una comisión para luego realizar otro cambio.

Mientras tanto, la presidencia sí avaló 18 permutas del PLN y el FA, así como dos movimientos de la bancada oficialista.

LEA MÁS: Sí, se puede manejar sin portar la licencia, pero jamás olvide este detalle porque lo multan