¿Cayó su número? Estas fueron las combinaciones ganadoras de Chances este martes

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer este martes 2 de junio los números favorecidos de los tres premios de Chances.

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El sorteo inició pasadas las 7:30 p.m., poniendo en vilo a los jugadores para ver si obtenían la suerte de resultar millonarios.

Las tómbolas giraron y cada una sacó tres bolitas. Este fue el resultado de cada premio:

Premio mayor: 58, serie 941

Segundo premio: 60, serie 797

Tercer premio: 01, serie 386

La JPS dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de este martes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si usted ganó con alguno de estos números, aproveche esta oportunidad, pues el premio mayor estaba en 180 millones de colones en dos emisiones.

Mientras tanto, el segundo premio era de 25 millones de colones por emisión y el tercero, de 7 millones de colones por emisión.

Por otra parte, la JPS anunció el ganador del acumulado. Salió una bolita en blanco y se hizo un sorteo para determinar cuántas combinaciones se iban a sacar.

Al final, se jugó una sola combinación con la serie 174 y el número 00.

En estos lugares puede cambiar el premio

Hay varias opciones mediante las cuales usted puede cambiar el premio y obtener el dinero que le corresponde.

Puede ir a las oficinas centrales de la JPS o cambiar el pedacito o el entero por medio de algún socio comercial de la Junta.

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También puede acudir a algún banco autorizado para que le entreguen el dinero correspondiente.

Si usted compró en línea, debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

El premio mayor de los sorteos de Chances de los martes es de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

¿Cuándo es el próximo sorteo de Chances?

La JPS realizará otro sorteo de Chances este viernes 5 de junio.

No obstante, el premio mayor será aún más jugoso. Los participantes jugarán por un monto de 240 millones de colones en dos emisiones.

El sorteo iniciará pasadas las 7:30 p.m. y será transmitido a través de la página de Facebook de la Junta.

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