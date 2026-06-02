¿Cómo se gana el nuevo acumulado de la JPS? Entérese del cambio que hay en los sorteos

La Junta de Protección Social (JPS) ha jugado una modalidad distinta del acumulado en los últimos sorteos, lo que ha generado dudas sobre cómo se sacan los premios.

LEA MÁS: ICE rematará 163 vehículos: así puede participar en la subasta

Desde hace varios días, la institución cambió la modalidad de juego con el fin de que haya más personas favorecidas en el acumulado.

Antes, en este juego, se sacaba la bolita con la palabra “acumulado” o algún premio extra, ya fuera por un monto de 2.000.000 de colones u otra cifra, y luego se sacaba la combinación ganadora.

La JPS cambió la modalidad del juego del acumulado para sacar más ganadores. (Captura de pantalla)

Sin embargo, ahora la JPS tiene la posibilidad de sacar más combinaciones ganadoras, según el número que salga de la tómbola.

¿Cómo se juega el nuevo acumulado?

Ahora, en el sorteo del acumulado se utilizan bolitas en blanco y una con la palabra “acumulado”, que se introducen en la tómbola.

Cuando sale una bolita en blanco, se realiza un sorteo extra para determinar la cantidad de combinaciones. Por ejemplo, si sale el número dos en la bolita, significa que habrá dos números y dos series.

Para sacar la combinación, en la tómbola hay bolitas con los números 1, 2, 3, 5 y 10.

Cada bolita en blanco representa un premio de dos millones de colones.

LEA MÁS: ¡Orgullo mundial! Costa Rica conquista la portada de la prestigiosa National Geographic

La historia también cambia si sale una con la palabra “acumulado”, pues se saca la combinación (número y serie) para el gran premio.

Existe la posibilidad de que para el gran sorteo salgan varias combinaciones. Esto sucedió el pasado martes 26 de mayo, cuando el acumulado estaba en ¢736 250 000 en dos emisiones.

En ese se sacaron dos combinaciones y se dividieron 368.125.000 colones para cada una.

Si el acumulado sale, el juego vuelve a iniciar con 100 millones de colones y la cifra aumenta 25 millones de colones en cada juego si la esperada bolita no aparece. (cortesia/cortesia)

Si sale el acumulado, el siguiente sorteo inicia en 100 millones de colones y la cifra incrementa en 25 millones de colones por cada juego.

¿En cuánto está el acumulado para este martes?

El acumulado para este martes 2 de junio está en 175 millones de colones en dos emisiones.

Hay 69 bolitas en blanco y una con la palabra “acumulado”.

La transmisión del sorteo iniciará pasadas las 7:30 p.m. y será transmitida a través de la página de Facebook de la Junta.

LEA MÁS: El MEP destapa rudo panorama en Matemáticas y un profe explica el motivo