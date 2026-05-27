Cayó el acumulado: Estas fueron las combinaciones ganadoras

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) salió este martes 26 de mayo tras jugarse los Chances.

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Para este sorteo, el acumulado estaba en 736 millones de colones en dos emisiones, es decir, 368 millones de colones cada una.

Después de que saliera la esperada bolita, se hizo un sorteo para ver cuántas combinaciones se iban a sacar.

El resultado terminó siendo dos combinaciones para este premio.

El acumulado de la JPS salió este martes 26 de mayo tras el sorteo de Chances. (Captura de pantalla)

¿Cuáles combinaciones salieron?

La primera combinación resultó ser la serie 931 y el número 37, mientras que la segunda fue la serie 141 y el número 30.

Es decir, cada combinación se reparte 368 millones de colones.

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Para este sorteo había 64 bolitas en blanco y una con la palabra “acumulado”.

A inicios de este mes salió el acumulado 1, cuyo premio estaba en 1.617 millones de colones.

En el acumulado se sacaron dos combinaciones ganadoras. (JPS/JPS)

¿Cómo quedaron los Chances?

Antes de que se jugara el acumulado, la JPS reveló los números favorecidos de los Chances.

Este fue el resultado del sorteo:

Premio mayor: 53, serie 040.

Segundo premio: 08, serie 799.

Tercer premio: 75, serie 262.

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