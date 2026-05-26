MOPT anuncia cierre temporal en sector de La Lima este miércoles por trabajos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció malas noticias para los vecinos de Cartago, pues este miércoles 27 de mayo habrá cierres en la calle marginal sentido Plaza La Lima-Top Outlet, en el sector de La Lima.

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Este cierre se efectuará para una instalación de cable de potencia, es decir, una rehabilitación del trasiego de media tensión en el sector.

Según las autoridades, el acceso se bloqueará 100 metros al sur de la iglesia católica de La Lima. Aunque la calle marginal estará cerrada, habrá acceso a los comercios, según lo permita la ubicación de la maquinaria mientras realizan los trabajos.

El MOPT anunció el cierre temporal de una calle marginal en La Lima de Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El MOPT cerrará la vía en un horario de 8 a.m. a 5 p.m.

Las autoridades informaron que el paso peatonal se mantendrá habilitado.

Durante el cierre, solo habrá acceso al servicio de bus de Cartago-La Lima-Cartago.

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¿Cuáles calles pueden utilizar los vehículos durante el cierre?

El MOPT explicó que durante el cierre hay diferentes calles que los conductores pueden tomar.

Aquellos vehículos articulados de transporte que salen de la zona franca con destino a San José pueden continuar por avenida 10 hacia la ruta nacional 2 y continuar por el paso inferior hacia Ochomogo.

Por otra parte, los automóviles que salen de la zona franca deben recurrir al retorno en la ruta nacional 10.

El acceso se bloqueará 100 metros al sur de la iglesia católica de La Lima. Habrá paso peatonal y acceso a comercios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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