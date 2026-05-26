Bomberos vive las 24 horas en alerta máxima en el peor año por incendios forestales

El calor sofocante, los fuertes vientos y la falta de lluvias ya tienen a Bomberos de Costa Rica enfrentando una de las temporadas de incendios forestales más agresivas de los últimos tiempos, al punto de que el 2026 ya se convirtió oficialmente en el año con más incendios forestales registrados en la historia del país.

La preocupación crece todavía más porque especialistas advierten que las lluvias podrían seguir siendo escasas hasta julio o incluso agosto, algo que mantiene secas enormes zonas del territorio nacional y convierte montañas, potreros y áreas protegidas en verdaderas bombas de tiempo.

Bomberos forestales trabajan contrarreloj para evitar que las llamas alcancen zonas protegidas en Guanacaste. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), hasta el 7 de mayo de este año ya se habían atendido 97 incendios forestales y de cobertura vegetal, los cuales arrasaron más de 6.179 hectáreas dentro y fuera de áreas protegidas.

Las regiones más golpeadas son Guanacaste y Tempisque, donde las altas temperaturas, el viento y la baja humedad han provocado condiciones ideales para que cualquier chispa termine convertida en una emergencia de grandes proporciones.

El calor, los fuertes vientos y la vegetación seca aumentan el riesgo de incendios forestales en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Pero el panorama es todavía más preocupante, según el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. La institución confirmó que ya se contabilizan 146 incendios forestales en lo que va del 2026, una cifra histórica que supera ampliamente los registros de años anteriores.

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Para ponerlo bien clarito, durante el mismo periodo del 2021 se registraron apenas 17 incendios forestales; en 2022 hubo 55; en 2023 fueron 32; en 2024 se contabilizaron 92 y en 2025 llegaron a 43. Este año la cifra explotó hasta alcanzar los 146 casos.

Guanacaste es la provincia más golpeada por los incendios forestales durante este 2026. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Clima seco, alerta máxima

Especialistas y autoridades coinciden en que el comportamiento irregular de la época lluviosa está jugando un papel clave en esta crisis.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha advertido sobre condiciones más secas de lo normal, temperaturas elevadas y fuertes ráfagas de viento en varias regiones del país. Incluso, distintos análisis climáticos apuntan a que el ingreso estable de las lluvias podría atrasarse y que el tradicional veranillo sería más intenso y prolongado este año.

Una brigada del Benemérito Cuerpo de Bomberos trabaja intensamente para controlar el avance de las llamas en el sector de Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste, a mediados de mayo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Eso preocupa muchísimo a los cuerpos de emergencia porque la vegetación permanece seca durante más tiempo y cualquier descuido puede provocar tragedias ambientales enormes.

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“Los incendios forestales continúan representando una de las principales amenazas para nuestros ecosistemas, especialmente durante la época seca. La mayoría de estos eventos son provocados por acciones humanas, por lo que hacemos un llamado urgente a la prevención y a la responsabilidad de la ciudadanía.

Las autoridades piden evitar quemas y denunciar cualquier columna de humo al 911. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Cada incendio que evitamos es una oportunidad para proteger la biodiversidad y el patrimonio natural del país”, dice Óscar Mora, coordinador del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC.

Bomberos también lanzó una advertencia contundente sobre la caliente realidad que vive el país. La institución explicó que las fuertes ráfagas de viento, las altas temperaturas y la enorme cantidad de material seco han creado condiciones muy peligrosas para los próximos meses.

La tierra, la vegetación, los humanos y los animales sufren ante un incendio forestal. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además, recalcaron que muchas emergencias empiezan por malas prácticas humanas como quemas de basura, fogatas, quemas agrícolas o incluso acciones intencionales.

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Guanacaste es la zona más golpeada

Los datos oficiales muestran que Guanacaste sigue siendo la provincia más afectada por el fuego.

Más de 6.000 hectáreas ya fueron afectadas por incendios forestales y de cobertura vegetal. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Solo en el Área de Conservación Guanacaste se reportaron 39 incendios, mientras que en Tempisque hubo otros 26 eventos. Entre ambas regiones suman más de cinco mil hectáreas afectadas.

Las imágenes que dejan estos incendios son devastadoras: animales huyendo del fuego, árboles reducidos a cenizas, humo cubriendo enormes extensiones y bomberos agotados tras largas jornadas combatiendo llamas bajo temperaturas extremas.

Brigadistas y guardaparques enfrentan jornadas extremas para contener los incendios en áreas protegidas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades reconocieron el trabajo de bomberos forestales, guardaparques, brigadistas voluntarios y comunidades que han tenido que enfrentar condiciones muy difíciles para evitar que los incendios se propaguen hacia zonas habitadas o áreas protegidas.

Ayude a evitar una tragedia

Las autoridades insisten en que la mayoría de incendios forestales son provocados por personas, por lo que la prevención sigue siendo la herramienta más importante.

El atraso de las lluvias mantiene en alerta a las autoridades por el aumento del riesgo de incendios en los cuales los animales sufren demasiado y mueren en grandes cantidades. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Entre las principales recomendaciones están evitar quemas de basura o charrales, no hacer fogatas en sitios no autorizados y denunciar de inmediato cualquier columna de humo o incendio al sistema de emergencias 911.

La lucha es por la vida. Los monos se apuran a huir ante el fuego que se aproxima. (Alonso Tenorio/Atenorio)

También pidieron tener muchísimo cuidado con colillas de cigarro, botellas de vidrio y cualquier material que pueda generar fuego en zonas secas.

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Bomberos del sector de Guanacaste este año han trabajado muchas horas apagando incendios forestales, ellos son de Paquera, Nandayure y Nicoya. Este venado fue rescatado en un incendio y lo tiene el Monkey Park. (Alonso Tenorio)

El llamado es urgente porque las próximas semanas podrían seguir marcadas por condiciones secas, calor intenso y fuertes vientos en varias partes del país.