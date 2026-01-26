Bomberos en alerta: temen que se repita un año devastador por incendios forestales

En los primeros días del 2026 han ocurrido cinco incendios forestales, y los Bomberos temen que se repita lo ocurrido en 2024, año que ha sido el más devastador por este tipo de emergencias.

En lo que va de este año, los Bomberos de Costa Rica han atendido 1.510 emergencias por fuego, una cifra que preocupa al ser muy similar a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 1.688 incidentes, año que cerró como uno de los más críticos por incendios forestales.

LEA MÁS: Primer incendio forestal del 2026 golpea en las cercanías del aeropuerto de Liberia

Cifras de 2026 recuerdan un año marcado por la devastación. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Emergencias están ligadas a prácticas evitables

Según el reporte oficial, las emergencias atendidas este año corresponden a 73 incendios en estructuras, 848 quemas de charral, 550 incendios en áreas de desechos, cinco incendios forestales y 34 casos de fuego en vehículos, lo que evidencia que gran parte de los incidentes están relacionados con prácticas humanas evitables.

LEA MÁS: ¡Preocupante! Ola de calor extremo recorre el planeta

Ante este panorama, la institución reiteró el llamado a la población a evitar cualquier tipo de quema, mantener los lotes baldíos libres de basura, no utilizar el fuego como método de limpieza de terrenos y evitar que fósforos o encendedores estén al alcance de menores de edad, ya que estas acciones representan un alto riesgo durante la época seca.

LEA MÁS: Paseo en jet ski termina en mortal tragedia para la familia de una mujer en playas del Coco, Guanacaste

Las autoridades insistieron en que la prevención es clave para reducir las emergencias y evitar que el país enfrente nuevamente una temporada crítica marcada por incendios de gran magnitud.