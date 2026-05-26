Sucesos

Desgarrador llanto de bebé conmovió a vecinos tras doble homicidio en Pococí

Vecinos de Las Palmas de Pococí jamás olvidarán el llanto de la bebé de 1 año y 6 meses que encontraron sobre el cuerpo de su mamá

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El llanto desconsolado de una bebé de apenas 1 año y 6 meses quedó grabado en la memoria de los vecinos de Las Palmas de Pococí, luego del violento ataque armado en el que asesinaron a sus padres dentro de una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Naydelin Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18 años.

Vecinos de la zona relataron a Noticias Repretel todo lo ocurrido pocos minutos después de escuchar múltiples disparos dentro de la casa donde la pareja tenía apenas algunas horas de haberse mudado.

“Escuchamos los balazos y luego el llanto de una niña. Decidimos entrar porque el llanto era desesperado”, relató un vecino.

Según contaron, al ingresar encontraron a la bebé sentada sobre el cuerpo de su madre, llorando desconsoladamente dentro del baño de la vivienda.

carro OIJ morguera
El OIJ se encargó de levantar los cuerpos y evidencias en la vivienda.

“La sacamos de la casa mientras llegaba la Policía. En ese momento creíamos que era solo una víctima, pero cuando la Policía llegó, encontraron al papá muerto en la cochera, donde estaba el carro”, relató otra vecina impactada por la escena.

Los vecinos aseguran que una mujer tomó a la menor en brazos para tranquilizarla, pero la pequeña no dejaba de llorar y señalaba con su pequeño dedo hacia donde estaba su mamá.

LEA MÁS: Así fue como ocurrió el brutal ataque a balazos en que asesinaron a padres frente a su bebé en Pococí

“La bebé le robó el corazón a todos. Verla llorando así fue demasiado duro”, comentó una vecina.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, en apariencia, tres hombres ingresaron a la vivienda y, tras una discusión, dispararon contra el hombre y luego fueron a buscar a su pareja.

Luego huyeron del lugar y abandonaron el vehículo utilizado aproximadamente cuatro kilómetros después, donde le prendieron fuego.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

Tras el ataque, la menor quedó bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y posteriormente fue entregada a familiares, mientras recibe acompañamiento y atención especializada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bebéllantopapás asesinadosNaydelin Priscilla Leonard VindasAntony Andrey Madrigal Chacónlas palmaspococí
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.