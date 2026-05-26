Desgarrador llanto de bebé conmovió a vecinos tras doble homicidio en Pococí

El llanto desconsolado de una bebé de apenas 1 año y 6 meses quedó grabado en la memoria de los vecinos de Las Palmas de Pococí, luego del violento ataque armado en el que asesinaron a sus padres dentro de una vivienda.

Las víctimas fueron identificadas como Naydelin Priscilla Leonard Vindas, de 19 años, y Antony Andrey Madrigal Chacón, de 18 años.

Vecinos de la zona relataron a Noticias Repretel todo lo ocurrido pocos minutos después de escuchar múltiples disparos dentro de la casa donde la pareja tenía apenas algunas horas de haberse mudado.

“Escuchamos los balazos y luego el llanto de una niña. Decidimos entrar porque el llanto era desesperado”, relató un vecino.

Según contaron, al ingresar encontraron a la bebé sentada sobre el cuerpo de su madre, llorando desconsoladamente dentro del baño de la vivienda.

El OIJ se encargó de levantar los cuerpos y evidencias en la vivienda.

“La sacamos de la casa mientras llegaba la Policía. En ese momento creíamos que era solo una víctima, pero cuando la Policía llegó, encontraron al papá muerto en la cochera, donde estaba el carro”, relató otra vecina impactada por la escena.

Los vecinos aseguran que una mujer tomó a la menor en brazos para tranquilizarla, pero la pequeña no dejaba de llorar y señalaba con su pequeño dedo hacia donde estaba su mamá.

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“La bebé le robó el corazón a todos. Verla llorando así fue demasiado duro”, comentó una vecina.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, en apariencia, tres hombres ingresaron a la vivienda y, tras una discusión, dispararon contra el hombre y luego fueron a buscar a su pareja.

Luego huyeron del lugar y abandonaron el vehículo utilizado aproximadamente cuatro kilómetros después, donde le prendieron fuego.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

Tras el ataque, la menor quedó bajo protección del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y posteriormente fue entregada a familiares, mientras recibe acompañamiento y atención especializada.