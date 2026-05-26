Así fue como ocurrió el brutal ataque a balazos en que asesinaron a padres frente a su bebé en Pococí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó este martes nuevos detalles sobre el violento doble homicidio ocurrido en de Las Palmas de Pococí, Limón, donde una pareja fue asesinada frente a su hija de apenas 1 año y 6 meses.

El incendio del vehículo estaría ligado al crimen. (Suministrada por Reiner Montero+/Suministrada por Reiner Montero)

Las víctimas fueron identificadas como un joven de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19 años.

Según la reconstrucción preliminar del caso, las víctimas se encontraban en la vivienda donde se pasaron a vivir recientemente cuando llegaron tres hombres en un carro e ingresaron a la casa.

Minutos después se dio una discusión dentro de la casa, los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones, provocando la muerte en el sitio del ataque.

La escena del crimen dejó un panorama estremecedor, ya que en medio de la violencia se encontraba la bebé de la pareja, quien fue localizada por las autoridades y rescatada ilesa.

La mamá de la niña se refugió en el baño pero siempre fue alcanzada por las balas.

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Los sospechosos huyeron en un carro y a cuatro kilómetros de la escena del crimen le prendieron fuego.

El OIJ confirmó que se trata de un caso de doble homicidio, el cual continúa en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

En la vivienda los investigadores encontraron casquillos, un arma y droga tipo marihuana.