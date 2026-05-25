Cámaras revelaron qué pasó en la basílica de los Ángeles y no fueron balazos

Lo que inicialmente generó alarma y preocupación en la basílica de los Ángeles, en Cartago, por un supuesto ataque a balazos en dicha iglesia, dio un inesperado giro este lunes.

Una fuente judicial reveló a La Teja que, tras las investigaciones realizadas por agentes judiciales y el análisis de cámaras de seguridad ubicadas cerca del santuario, se determinó que los daños en el templo no habrían sido causados por balazos, sino por piedras lanzadas contra la estructura.

El caso causó gran conmoción durante el fin de semana, ya que en un inicio trascendió que los ventanales del costado sur de la basílica presentaban impactos que parecían de bala, situación que incluso provocó temor entre los fieles que se encontraban dentro del templo durante una misa.

Si reconoce al hombre que tiró las piedras llame al 8008000645. Foto para LT (Cortes/Cortesía)

Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, los investigadores lograron reconstruir lo sucedido gracias a grabaciones de cámaras cercanas.

Según la información obtenida por este medio, las autoridades ya tendrían identificado al presunto responsable de causar los daños en la basílica y actualmente trabajan para ubicarlo.

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Además, La Teja tiene en su poder una fotografía del sospechoso captada por cámaras de vigilancia.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía y piden que cualquier persona que tenga información sobre el hombre o conozca su identidad se comunique de inmediato con la línea confidencial del OIJ al 800-8000-645.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el motivo por el cual el hombre habría atacado uno de los templos más emblemáticos y visitados de Costa Rica.