Esto pasó con sospechoso de asesinar y quemar a guarda de seguridad en Heredia

El hombre de apellido Houser, sospechoso de asesinar al oficial de seguridad Ulises Martín Román Murillo, de 26 años, y posteriormente prenderle fuego, deberá cumplir seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

La medida cautelar fue ordenada este 25 de mayo por el Juzgado Penal de Heredia, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Heredia.

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Houser fue detenido el pasado jueves 21 de mayo durante un allanamiento realizado en Concepción de San Rafael de Heredia, donde además las autoridades buscaron evidencia relacionada con el caso.

Según la investigación preliminar, todo se habría iniciado después de que una entidad bancaria ejecutara la hipoteca de la vivienda donde residía el sospechoso, obligándolo a desalojar la propiedad.

Tras ese proceso, Ulises fue contratado como oficial de seguridad para cuidar la casa.

Según la prueba recabada hasta ahora, el imputado habría llegado en varias ocasiones para intentar ingresar nuevamente a la vivienda, pero el guarda no se lo permitió.

Ulises Martín Román Murillo de 26 años (Cortesía /Cortesía)

Las autoridades sospechan que, ante esa situación, Houser habría entrado sin ser detectado y atacó al oficial con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, le habría prendido fuego al cuerpo para intentar ocultar el crimen antes de huir del lugar.

Al parecer, los constantes intentos de ingreso a la propiedad por parte del sospechoso eran conocidos para la empresa donde trabajaba, pues el sospechoso aparentemente llegaba para tratar de hacer daños.

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El caso causó gran conmoción en Heredia, especialmente luego de que familiares y allegados de Ulises aseguraran que el joven de 26 años estaba ilusionado porque iba a convertirse en padre de gemelos.

Inicialmente, las autoridades creyeron que la víctima había fallecido producto del incendio; sin embargo, conforme avanzó la investigación, trascendió que el cuerpo presentaba heridas provocadas antes del fuego.

La causa se tramita bajo el expediente 26-003252-0059-PE por el delito de homicidio.