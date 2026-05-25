Motociclista de 22 años murió tras violento choque y su cuerpo terminó debajo de parada de bus

Un joven de 22 años, de apellido Castro, falleció la tarde de este lunes tras un violento accidente de tránsito en las cercanías del supermercado Flosanco, en Florencia de San Carlos.

En el choque estuvieron involucrados una motocicleta de alto cilindraje y un pick-up.

Un joven murió en un accidente en San Carlos (Corre/Cortesía)

Según versiones preliminares, el conductor de uno de los carros intentó realizar un viraje, momento en que el motociclista aparentemente trató de adelantarlo, provocándose el fuerte impacto.

La violencia de la colisión fue tal que la motocicleta, que estaba prácticamente nueva, terminó a unos 75 metros del lugar del choque.

LEA MÁS: Motocross Costa Rica dedicó emotivo mensaje al piloto fallecido en accidente aéreo

Además, debido al impacto, el cuerpo del joven salió expulsado y quedó debajo de uno de los asientos de una parada de autobús cercana.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Guarda asesinado en Dekra le había advertido a su familia sobre situación de alto riesgo que lo acechaba

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer cómo ocurrió exactamente el accidente.

Según trascendió, la motocicleta estaba nueva.