Guarda asesinado en Dekra le había advertido a su familia sobre situación de alto riesgo que lo acechaba

Don Franklin Hernández Vásquez, el guarda de 61 años que fue asesinado a balazos junto a un compañero en la sede de Dekra en Puntarenas, le había advertido a su familia sobre el alto riesgo que los acechaba en ese lugar.

Así lo contó a La Teja Abdenago Guzmán, yerno de don Franklin, quien recordó que el oficial de seguridad ya les había comentado una situación que lo tenía preocupado.

“Sí era de nuestro conocimiento y de él que Dekra era un sitio de alto riesgo, hace como dos semanas o un mes ya había pasado lo mismo, habían intentado asaltar el sitio, dichosamente esa vez no mataron a nadie, pero no es la primera vez que sucedía algo así”, contó.

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El crimen que cobró la vida de don Franklin ocurrió a eso de la 1:27 a.m. de este lunes en la sede de Dekra en El Roble de Puntarenas, cuando él y su compañero, Giovanni Sandí Vega, de 60 años, fueron atacados a balazos.

Don Franklin Hernández, también había trabajado como oficial de la Fuerza Pública. Foto Facebook. (Facebook/Franklin Herández, guarda asesinado en sede de Dekra en Puntarenas. Foto Facebook.)

“Aparentemente, tres sospechosos ingresaron al lugar por medio de un boquete realizado en la malla del lugar y ahí interceptaron a los ofendidos, a quienes les dispararon en varias ocasiones”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Policía Judicial dio a conocer que los sospechosos, antes de huir, robaron el arma calibre 9 milímetros de uno de los guardas asesinados.

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Con las botas puestas

Guzmán contó que esta situación causaba mucha preocupación en la familia, pues sabían que don Franklin, quien había trabajado muchos años como oficial de Fuerza Pública, no se dejaba de nadie.

“Nosotros decíamos que ojalá no pasara cuando él estuviera, porque conociendo su carácter, él no se iba a dejar de nadie y justamente creemos que eso fue lo que pasó, entonces como dicen, murió con las botas puestas”, agregó el yerno de Herńández.

El crimen ocurrió la madrugada de este lunes. Foto Facebook. (Faceb/Homicidio de guardas en Dekra Puntarenas. Foto Facebook.)

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Don Franklin fue recordado por sus seres queridos como un hombre noble y de gran corazón, entregado a su familia y a su trabajo.

“Era muy entregado a lo que hacía, le habían salido otras ofertas laborales, pero él dijo que no, porque ahí le habían dado la oportunidad en su momento”, dijo Guzmán.

La familia contó que una vez que el OIJ les entregue el cuerpo de don Franklin, lo llevarán de regreso a su natal pueblo en Montaña Grande, en Lepanto, donde será velado.

Si usted desea colaborar con la familia de don Franklin para que puedan darle el último adiós que se merece, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil, al número 8395-9080, a nombre su hija Mariana Hernández.