Video muestra peligroso robo a conductor que llevaba la ventana abierta cerca del parque de La Paz

Los conductores que acostumbran manejar con las ventanas abiertas y dejar pertenencias visibles dentro del vehículo, deben extremar las precauciones, especialmente cuando quedan atrapados en presas.

Una cámara instalada en un carro captó el momento en que un hombre aprovechó la congestión vehicular para cometer un robo en las cercanías del parque de La Paz.

En las imágenes se observa cómo el sospechoso, quien llevaba puesto un casco, se quedó observando detenidamente los vehículos que avanzaban lentamente. Luego, al notar que varios carros estaban detenidos por el tránsito, caminó entre ellos hasta acercarse a una ventana abierta.

Presas

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Fue en ese momento cuando el sujeto metió la mano dentro del vehículo y se apropió de un objeto que, aparentemente, sería una pertenencia de valor, como un celular.

De acuerdo con el medio regional Somos Alajuelita TV, este hecho ocurrió la tarde de este domingo 24 de mayo.

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Aprovechan las presas

La situación recuerda el accionar de los conocidos “quiebra ventanas”, que han sembrado preocupación en sectores como Hatillo, en San José, donde delincuentes aprovechan las presas para atacar vehículos y robar objetos visibles dentro de los carros.

Las autoridades recomiendan mantener las ventanas cerradas en zonas de alto tránsito y evitar dejar artículos de valor expuestos, ya que estos delincuentes suelen actuar en cuestión de segundos.