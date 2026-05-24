La nueva cifra que alcanzó Costa Rica este fin de semana preocupa cada vez más

Costa Rica alcanzó una cifra que vuelve a encender las alarmas y que refleja el fuerte impacto de la violencia en el país: más de 300 personas han perdido la vida de forma violenta en lo que llevamos de este 2026.

Detrás de cada número hay familias marcadas por el dolor y comunidades golpeadas por la inseguridad.

Limón volvió a sumar víctimas

Tres de los casos más recientes ocurrieron en la provincia de Limón, actualmente la segunda más violenta del país.

Entre las víctimas está un joven de apellido Hoyt, de 22 años, quien fue atacado a balazos en Pacuare Nuevo, Limón, la noche del sábado 23 de mayo.

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También figura Smith García, de 31 años, asesinado durante la madrugada de este domingo mientras se desplazaba en bicicleta en Matina.

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A ellos se suma un hombre de apellido Moreno, también de 31 años, cuyo cuerpo apareció baleado en la zona conocida como Recta Imperio, en Reventazón de Siquirres.

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Moreno, también de 31 años, cuyo cuerpo apareció baleado en la zona conocida como Recta Imperio, en Reventazón de Siquirres. Foto: Siquirres se Informa (Siquirres se Informa/Siquirres se Informa)

Hombres jóvenes son las principales víctimas

Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reflejan que los hombres siguen siendo las principales víctimas de homicidio en el país.

Hasta ahora, más de 273 hombres han sido asesinados, mientras que la cifra de mujeres víctimas de homicidio alcanza las 27.

Además, las armas de fuego continúan siendo el principal método utilizado en estos crímenes. Según el OIJ, en 232 casos se utilizaron armas de fuego.

Jóvenes en edades productivas

Otro dato que preocupa a las autoridades es la edad de las víctimas.

La mayoría de los homicidios se concentran en personas jóvenes entre los 18 y 29 años, con 104 casos registrados.

El segundo grupo más afectado corresponde a personas entre los 30 y 39 años, edades consideradas altamente productivas en materia laboral y social.

Las autoridades judiciales aseguran que continúan realizando operativos y esfuerzos para intentar disminuir la violencia en el país.

Pese a las alarmantes cifras, el OIJ indicó que hace exactamente un año se contabilizaban 43 homicidios más que en la actualidad.