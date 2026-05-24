Sucesos

Identifican a hombre que asesinaron mientras viajaba en bicicleta durante la madrugada en Matina

Ataque armado ocurrió durante la madrugada en Matina

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Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Smith García, de 31 años, se convirtió en otra víctima de la violencia en Limón luego de ser atacado a balazos mientras viajaba en bicicleta durante la madrugada de este domingo.

El crimen ocurrió en Matina y fue reportado a las autoridades a las 2:33 a. m.

Lo atacaron mientras andaba en bicicleta

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Smith se encontraba en el sector movilizándose en bicicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

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La noche del domingo en Santa Cruz, de múltiples balazos, mataron a José Pablo López, de 42 años. El OIJ llama a invertir más en seguridad para frenar ola homicida. Foto: Cortesía Guana/Noticias.
Ataque armado ocurrió durante la madrugada en Matina. Foto: Ilustrativa

“El ofendido se encontraba en el sector a bordo de una bicicleta cuando fue abordado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre ya no tenía signos vitales.

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Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y además recolectaron casquillos y otros indicios que serán sometidos a análisis.

Por ahora, no hay personas detenidas relacionadas con este homicidio.

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Smithasesinan a hombre de apellido Smith en Matinaasesinado cuando andaba en bicicleta
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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