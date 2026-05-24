Identifican a hombre que asesinaron mientras viajaba en bicicleta durante la madrugada en Matina

Un hombre de apellido Smith García, de 31 años, se convirtió en otra víctima de la violencia en Limón luego de ser atacado a balazos mientras viajaba en bicicleta durante la madrugada de este domingo.

El crimen ocurrió en Matina y fue reportado a las autoridades a las 2:33 a. m.

Lo atacaron mientras andaba en bicicleta

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Smith se encontraba en el sector movilizándose en bicicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban en motocicleta.

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Ataque armado ocurrió durante la madrugada en Matina. Foto: Ilustrativa

“El ofendido se encontraba en el sector a bordo de una bicicleta cuando fue abordado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre ya no tenía signos vitales.

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Las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y además recolectaron casquillos y otros indicios que serán sometidos a análisis.

Por ahora, no hay personas detenidas relacionadas con este homicidio.