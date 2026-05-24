Choque contra un toro fue el inicio de una noche caótica en carretera

Un choque contra un toro en Palmar Sur de Osa llamó la atención entre la gran cantidad de accidentes de tránsito atendidos por la Cruz Roja y los Bomberos durante la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en diferentes partes del país.

Esta primera emergencia ocurrió a las 8:43 p. m. de este sábado en Palmar Sur de Osa, cuando un vehículo chocó violentamente contra una vaca que estaba sobre la carretera.

Accidentes no dieron tregua durante la noche y madrugada. Foto: Ilustrativa (Foto: Bomberos)

Los bomberos dijeron que una mujer adulta mayor fue la que sufrió heridas y la llevaron al hospital Tomas Casas, de Osa.

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Choque dejó dos heridos

La Cruz Roja informó que dos personas resultaron heridas producto del impacto.

“Se atendieron a dos pacientes, uno crítico y otro urgente, se trasladaron al Hospital Tomás Casas”, detallaron en la benemérita.

Sin embargo, las emergencias continuaron durante toda la noche y madrugada.

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Motociclistas entre los más afectados

A las 11:37 p. m., en Río Cuarto de Alajuela, dos personas adultas necesitaron atención médica luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapara.

Tan solo cuatro minutos después, a las 11:41 p. m., otro motociclista sufrió un derrape en Upala de Alajuela y tuvo que ser trasladado en condición crítica a un centro médico.

Madrugada llena de choques

Las emergencias siguieron durante la madrugada de este domingo.

A la 1:45 a. m., en Catedral de San José, se reportó el choque entre un carro y una motocicleta.

“Se atendió a un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Juan de Dios”, indicó la Cruz Roja.

Posteriormente, a las 2:56 a. m., en Corredores de Puntarenas, otro choque entre un carro y una motocicleta dejó a tres personas heridas.

“De los cuales se trasladó a uno en condición crítica y dos urgentes al Hospital Ciudad Neily”, agregaron los socorristas.

La cadena de accidentes terminó a las 4:07 a. m. en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde ocurrió el vuelco de una motocicleta.

En este último caso, un hombre adulto fue llevado en condición crítica a un centro médico.