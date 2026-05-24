Intento desesperado de un joven de 22 años por salvar su vida terminó en tragedia en Costa Rica

Un joven de apenas 22 años luchó por salvar su vida luego de ser atacado a balazos mientras viajaba en motocicleta en Limón, pero el desenlace terminó siendo fatal.
La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un muchacho de apellido Hoyt, quien fue atacado la noche de este sábado 23 de mayo en Pacuare Nuevo, Limón.
Intentó refugiarse en una vivienda
De acuerdo con las autoridades judiciales, el reporte del ataque fue recibido cerca de las 8 p. m.
Según la información preliminar, Hoyt se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios sujetos, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
“Al parecer Hoyt se desplazaba en motocicleta cuando fue abordado por varios sujetos cuya cantidad no ha sido determinada, presuntamente le dispararon en varias ocasiones, la víctima logró llegar hasta una vivienda para resguardarse”, detalló el OIJ.
Pese a los esfuerzos por salvarlo, el joven fue trasladado al hospital Tony Facio de Limón, donde posteriormente fue declarado fallecido.
Sospechosos también viajaban en motocicleta
Las autoridades indicaron que, en apariencia, los sospechosos también se movilizaban en motocicleta al momento del ataque.
Ahora el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.
Este nuevo homicidio vuelve a incrementar la preocupante cifra de asesinatos que afecta al Caribe de Costa Rica, especialmente en la provincia de Limón.