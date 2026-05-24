Dos sangrientos asesinatos aterrorizan a una misma provincia este domingo

La madrugada de este domingo estuvo marcada por la violencia en la provincia de Limón, donde dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos ocurridos en Matina y Siquirres.

El primer caso ocurrió a las 2:33 a. m. en Matina, cuando la Cruz Roja recibió la alerta sobre un hombre herido por arma de fuego.

LEA MÁS: Guarda asesinado y quemado en Heredia estaba cerca de recibir dos bendiciones que cambiarían su vida

Lo hallaron sin vida

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con heridas de bala en la cabeza y una pierna.

“Hombre adulto herido por arma de fuego en la cabeza y una pierna, se atiende y el mismo sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.

Dos horas después, a las 4:15 a. m., otro llamado de emergencia volvió a movilizar a los cuerpos de socorro, esta vez en Reventazón de Siquirres.

Violencia no da tregua en el Caribe. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

Segundo ataque mortal

En este segundo hecho, un hombre fue encontrado con múltiples impactos de bala y ya no presentaba signos vitales cuando fue atendido.

“Hombre adulto herido por arma de fuego, el mismo con múltiples impactos, sin signos vitales en el lugar”, señalaron las autoridades.

De momento, las identidades de las víctimas no han trascendido.

LEA MÁS: Las malas decisiones lo llevaron a una muerte aterradora y su familia también pagó las consecuencias

Limón sigue golpeada por la violencia

Con estos nuevos homicidios, la provincia de Limón alcanzaría la alarmante cifra de 70 víctimas de muertes violentas en lo que va del 2026.

Actualmente, Limón se mantiene como la segunda provincia más golpeada por los homicidios en el país, únicamente superada por San José.