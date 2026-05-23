Guarda asesinado y quemado en Heredia estaba cerca de recibir dos bendiciones que cambiarían su vida

La muerte de Ulises Martín Román Murillo de 26 años no solo dejó consternados a sus familiares y amigos, sino también destrozados por los sueños que quedaron truncados tras el violento crimen que hoy investiga la Fiscalía de Heredia.

El joven, quien trabajaba como guarda de seguridad en una casa ubicada en Concepción de San Rafael de Heredia, iba a convertirse en padre de gemelos, según confirmó un familiar cercano.

Ulises Martín Román Murillo de 26 años (Cortesía /Cortesía)

Ahora, en medio del dolor, sus seres queridos intentan asimilar la tragedia que acabó con la vida del muchacho, cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de la propiedad que custodiaba.

“Solo esperamos que se haga justicia, él solo estaba trabajando. Ya nos habían anticipado que podía ser un homicidio, esto es muy duro”, expresó el familiar muy conmovido.

La familia aseguró que Ulises les había contado sobre los constantes problemas que enfrentaba con los antiguos dueños de la propiedad, quienes, aparentemente, insistían en ingresar al lugar luego de perder la vivienda tras un proceso bancario.

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“Ellos querían entrar y la habían perdido, el banco se las quitó. Querían entrar a hacer daños y la situación se había vuelto frecuente”, relató el allegado.

Según contó, Ulises incluso había informado sobre esos incidentes a la empresa de seguridad para la que trabajaba.

“Solo cumplía con su trabajo y cuidaba lo que le habían pedido, es mucho el dolor”, dijo.

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Por este caso, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó medidas cautelares contra un hombre de apellido Houser, sospechoso del homicidio del joven.

Para las autoridades, el sospechoso habría ingresado a la propiedad, atacado mortalmente al guarda y posteriormente incendiado el cuerpo antes de huir.