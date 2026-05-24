Impactante choque deja a conductor atrapado entre la carrocería, lo liberan y ahora está en estado crítico

Un conductor sobrevivió a un aparatoso accidente luego de perder el control del vehículo y chocar violentamente contra un poste en Florencia de San Carlos.

El violento accidente ocurrió la noche de este sábado 23 de mayo, específicamente a eso de las 8:06 p. m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta de emergencia.

Carro quedó destruido

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, el vehículo impactó de lleno contra un poste de alumbrado público, provocando severos daños principalmente en el lado del conductor.

Un conductor sobrevivió a un aparatoso accidente luego de perder el control del vehículo y chocar violentamente contra un poste en Florencia de San Carlos. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

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La emergencia ocurrió unos 500 metros al norte de la vuelta Los Piedra, en Florencia de San Carlos, en la Zona Norte del país.

“Vehículo colisionó contra poste de alumbrado público, se atendió un hombre adulto, se trasladó crítico al Hospital San Carlos”, informó la Cruz Roja.

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Quedó atrapado entre la carrocería

Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del carro, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos junto con la Cruz Roja para poder rescatarlo.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron liberar al hombre y trasladarlo en condición crítica al Hospital San Carlos.

Por ahora, las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del volante no están claras.