Motociclista de 61 años muere en violento choque contra ambulancia privada

Un aparente descuido al momento de pasar por una intersección terminó costándole la vida a un señor que viajaba en motocicleta.

Esto se debe a que fue embestido por una ambulancia privada que transitaba por esa carretera y cuyo conductor no pudo hacer nada para esquivarlo.

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Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que el ahora fallecido fue identificado como un hombre apellidado Angulo, de 61 años.

El fatal accidente ocurrió a eso de las 4:45 a. m. de este sábado en el centro de Liberia, específicamente en barrio La Cruz, sobre la ruta que comunica Liberia con Bagaces.

El motociclista de 61 años murió de inmediato debido al violento impacto. Foto Facebook. (Facebook/El motociclista de 61 años murió de inmediato debido al violento impacto. Foto Facebook.)

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“Según el reporte preliminar, los hechos se dieron cuando el ahora fallecido realizaba una salida en una intersección y, aparentemente, no se percató de que por esa carretera se desplazaba una ambulancia, la cual terminó colisionando contra él”, indicó el OIJ.

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La Cruz Roja fue alertada sobre el accidente, por lo que personal paramédico se desplazó hasta el lugar en una ambulancia; sin embargo, ya no había nada que hacer por Angulo.