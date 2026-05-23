OIJ revela cómo fue que muchachos de 16 años fueron baleados dentro de casa en Alajuelita

Dos muchachos estuvieron cara a cara con la muerte cuando un hombre entró por la fuerza a la casa en la que se encontraban para atacarlos a balazos.

Milagrosamente, ambos jóvenes sobrevivieron al ataque; sin embargo, tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro médico en San José.

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Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la tentativa de homicidio de la que fueron víctimas dos muchachos de 16 años la noche de este viernes.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:28 p.m. dentro de una casa en el cantón de Alajuelita, en las inmediaciones del Colegio Técnico Profesional de esa localidad.

Las víctimas del ataque fueron dos muchachos de 16 años. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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“De acuerdo con el informe preliminar, los ofendidos se encontraban dentro de una vivienda cuando, supuestamente, a esta ingresó un hombre el cual, sin mediar palabra alguna, habría disparado en varias ocasiones en contra de los dos menores y posteriormente huyó del lugar”, detalló el OIJ.

Según la Policía Judicial, uno de los muchachos recibió un balazo en una de sus piernas, mientras que el otro joven presentaba impactos de bala en el pecho y en una pierna.

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Ambos jóvenes fueron llevados por la Cruz Roja de urgencia al Hospital San Juan de Dios.

Las autoridades aún no han determinado cuál habría sido el motivo detrás del ataque, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pudiera haberse tratado de un presunto ajuste de cuentas.