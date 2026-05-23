Delincuentes asaltan supermercado y al disparar contra local terminan matando a extranjero inocente

Un extranjero inocente perdió la vida de forma trágica solo por encontrarse afuera de un supermercado, todo por culpa de unos asaltantes que dispararon a lo loco contra el local.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a un homicidio ocurrido la noche de este viernes en San Ramón de Alajuela.

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La víctima mortal de este hecho fue identificado por las autoridades como un nicaragüense apellidado Lanzas, de 51 años, quien es señalado como una víctima colateral.

Los hechos se dieron a eso de las 7 p.m., en un supermercado ubicado en la comunidad de Alto Villegas, en San Ramón.

El extranjero murió tras recibir un disparo en el pecho. Foto Archivo.

“Este hombre se encontraba en las afueras de un supermercado y, aparentemente, a este lugar llegaron dos hombres, los cuales con intenciones de robar ingresaron al negocio.

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“Posterior a cometer el asalto los sospechosos escaparon del lugar, pero en su huida, presuntamente, disparan en varias ocasiones contra el establecimiento, resultando Lanzas impactado”, detalló el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, el extranjero recibió un único disparo en el pecho, el cual terminó cobrándole la vida en ese mismo sitio.

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Los investigadores del OIJ están realizando diversas diligencias, como el decomiso de videos grabados por cámaras de seguridad, para dar con el paradero de los asesinos de Lanzas.