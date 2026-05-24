Él es la víctima del violento crimen y esta fue la dolorosa forma como encontraron su cuerpo

Un hombre de apellido Moreno, de 31 años, fue identificado como la víctima de un violento homicidio ocurrido en Reventazón de Siquirres, Limón, donde su cuerpo apareció a un lado de la vía pública.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este domingo 24 de mayo en la zona conocida como Recta de Imperio.

LEA MÁS: Dos sangrientos asesinatos aterrorizan a una misma provincia este domingo

Hallazgo de cuerpo baleado alarma a vecinos de Siquirres. Foto: Archivo GN/Con fines ilustrativos

Lo encontraron a la orilla de la calle

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue una persona que pasaba por el lugar quien observó el cuerpo y alertó a las autoridades.

“Una persona que transitaba por la zona observó a un costado de la vía pública el cuerpo de un hombre y dio aviso a las autoridades”, detallaron en el OIJ.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja a las 4:15 a. m.

LEA MÁS: Intento desesperado de un joven de 22 años por salvar su vida terminó en tragedia en Costa Rica

Presentaba múltiples impactos de bala

Cuando los socorristas llegaron al sitio, confirmaron que Moreno ya no tenía signos vitales.

Las autoridades judiciales señalaron que el hombre presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y de momento no hay personas detenidas relacionadas con este homicidio.

En estos primeros cinco meses del año se reportan 8 homicidios en Siquirres.

Este asesinato aumenta la preocupante cifra de homicidios que golpea a Limón durante este 2026.