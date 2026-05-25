Caída de avioneta en Sarapiquí terminó en tragedia al confirmarse la muerte del piloto

El desplome de una avioneta de fumigación en Puerto Viejo de Sarapiquí terminó en tragedia la mañana de este lunes 25 de mayo, luego de que la Cruz Roja confirmara la muerte del piloto.

La víctima era un hombre de aproximadamente 35 años, quien quedó atrapado dentro de la aeronave tras el impacto.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, cuando los socorristas llegaron a la escena ya no había posibilidades de salvarle la vida al piloto.

LEA MÁS: Estos son los dos guardas asesinados a balazos en estación de Dekra

La avioneta cayó en una finca en Sarapiquí. (Bomberos/Bomberos)

Las autoridades detallaron que el hombre quedó atrapado dentro de la avioneta, aunque no prensado.

La emergencia fue atendida en Finca Los Mejías, ubicada 800 metros al norte del Banco Nacional en Puerto Viejo de Sarapiquí.

LEA MÁS: Joven que murió en accidente a días de sus quince años preparó a papás para afrontar la tragedia

Aceite quedó esparcido en el terreno

Tras el desplome, en el terreno quedaron rastros de aceite derramado por la aeronave, evidencia del fuerte impacto ocurrido en la zona.

Ahora las autoridades deberán investigar las circunstancias que provocaron el accidente aéreo y determinar qué ocurrió minutos antes de la caída de la avioneta.

Avioneta se desploma

La tragedia ocurrió la mañana de este lunes 25 de mayo en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El reporte ingresó cerca de las 8:50 a. m., lo que provocó el desplazamiento de unidades de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos hacia la escena.

Avioneta accidentada en Sarapiquí. Foto ANI. (ANi/Avioneta accidentada en Sarapiquí. Foto ANI.)

Los Bomberos detallaron que el incidente lo atienden en Finca Los Mejías, ubicada 800 metros al norte del Banco Nacional en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el aparente accidente aéreo.