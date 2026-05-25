Motocross Costa Rica dedicó emotivo mensaje al piloto fallecido en accidente aéreo

La muerte de Maverick Vargas, el piloto de 30 años que falleció tras el desplome de una avioneta en Puerto Viejo de Sarapiquí, sigue generando dolor entre quienes compartieron con él dentro y fuera de las pistas.

Una de las despedidas más emotivas llegó por parte de Motocross Costa Rica, comunidad que recordó al joven como un apasionado de la vida, de las motocicletas y de los cielos.

LEA MÁS: Recién casado y amante de la adrenalina: así era piloto que murió en accidente aéreo Sarapiquí

Maverick Vargas, el piloto de 30 años que falleció tras el desplome de una avioneta en Puerto Viejo de Sarapiquí, la mañana de este lunes 25 de mayo del 2026. Foto: Motoclub (Motoclub/Motoclub)

Dejó huella en cada persona

“Hoy despedimos a un apasionado de la vida, de las motocicletas y de los cielos, alguien que dejó huella en cada persona que tuvo la oportunidad de compartir con él”, publicaron.

LEA MÁS: Guarda asesinado en Dekra le había advertido a su familia sobre situación de alto riesgo que lo acechaba

Además, destacaron que el espíritu aventurero de Maverick y su amor por el motocross permanecerán vivos entre quienes lo conocieron.

“Su espíritu aventurero, su sonrisa y el amor por el motocross permanecerán siempre en nuestros corazones”, agregaron.

Maverick Vargas, el piloto de 30 años que falleció tras el desplome de una avioneta en Puerto Viejo de Sarapiquí, la mañana de este lunes 25 de mayo del 2026, era amante del motocroos. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Un mensaje lleno de dolor

La organización también expresó solidaridad con la familia y amistades del piloto fallecido.

“Nos unimos al dolor de su familia y amigos, elevando una oración por su descanso eterno. Descansa en paz, Maverick Vargas”, señalaron en el mensaje publicado este 25 de mayo de 2026.

La despedida cerró con una frase que refleja la tragedia:

“Las personas que amamos nunca se van del todo, viven para siempre en nuestros recuerdos”.

La avioneta cayó en una finca en Sarapiquí. (Bomberos/Bomberos)

Tragedia sigue bajo investigación

Maverick murió la mañana de este lunes luego de que la avioneta de fumigación que piloteaba se desplomara en Finca Los Mejías, en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó el accidente aéreo.