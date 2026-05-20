MOPT tomó esta decisión tras video de supuesta oficial de Tránsito pidiendo dinero a conductor

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se refirió este miércoles al caso de una supuesta oficial de la Policía de Tránsito que fue grabada en San Vito de Coto Brus mientras, aparentemente, le solicitaba ₡10.000 a un conductor para no confeccionarle una multa.

Luego de la publicación del caso, el ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, indicó por medio de la oficina de prensa que ya se ordenó recopilar toda la información relacionada con lo ocurrido.

Ya se ordenó una investigación contra la oficial (Alonso Tenorio)

“Lamentamos mucho que se den este tipo de situaciones. De inmediato se ha instruido a recolectar toda la información (bitácoras, GPS, entre otros) para elevar el caso a las instancias correspondientes, de manera que se investigue el caso y se establezcan las medidas que correspondan”, señaló el jerarca

El hecho quedó registrado en un video captado por el propio conductor, quien decidió grabar la conversación luego de sospechar de la actuación de la funcionaria.

En la grabación se escucha al hombre reclamar que la oficial, aparentemente, intentó intimidarlo con una multa de ₡70.000 por una presunta infracción, pese a que —según él— otros oficiales le habían indicado anteriormente que esa falta no ameritaba esa sanción.

Según se escucha en el video, la oficial le habría planteado la posibilidad de entregarle ₡10.000 para evitar la boleta.

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Durante la conversación, el conductor también le comenta a la funcionaria que ese día había trabajado desde las 4:00 de la mañana y apenas había logrado ganar ₡20.000, cuestionando que le pidieran parte de ese dinero.

Al notar que estaba siendo grabada y ante la molestia del chofer, la oficial le pidió detener la grabación e incluso borrar el video.

“Quítelo, por favor, no me haga daño”, se escucha decir a la mujer en la grabación.

El caso ahora será analizado por las autoridades correspondientes para determinar si existió alguna actuación irregular.