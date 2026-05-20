Sucesos

MOPT tomó esta decisión tras video de supuesta oficial de Tránsito pidiendo dinero a conductor

El ministro del MOPT confirmó que ya ordenó recopilar bitácoras, GPS y otros datos para investigar el caso de la supuesta oficial de Tránsito

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Por Silvia Coto

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se refirió este miércoles al caso de una supuesta oficial de la Policía de Tránsito que fue grabada en San Vito de Coto Brus mientras, aparentemente, le solicitaba ₡10.000 a un conductor para no confeccionarle una multa.

Luego de la publicación del caso, el ministro del MOPT, Efraím Zeledón Leiva, indicó por medio de la oficina de prensa que ya se ordenó recopilar toda la información relacionada con lo ocurrido.

Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
Ya se ordenó una investigación contra la oficial (Alonso Tenorio)

“Lamentamos mucho que se den este tipo de situaciones. De inmediato se ha instruido a recolectar toda la información (bitácoras, GPS, entre otros) para elevar el caso a las instancias correspondientes, de manera que se investigue el caso y se establezcan las medidas que correspondan”, señaló el jerarca

El hecho quedó registrado en un video captado por el propio conductor, quien decidió grabar la conversación luego de sospechar de la actuación de la funcionaria.

En la grabación se escucha al hombre reclamar que la oficial, aparentemente, intentó intimidarlo con una multa de ₡70.000 por una presunta infracción, pese a que —según él— otros oficiales le habían indicado anteriormente que esa falta no ameritaba esa sanción.

Según se escucha en el video, la oficial le habría planteado la posibilidad de entregarle ₡10.000 para evitar la boleta.

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Durante la conversación, el conductor también le comenta a la funcionaria que ese día había trabajado desde las 4:00 de la mañana y apenas había logrado ganar ₡20.000, cuestionando que le pidieran parte de ese dinero.

Al notar que estaba siendo grabada y ante la molestia del chofer, la oficial le pidió detener la grabación e incluso borrar el video.

“Quítelo, por favor, no me haga daño”, se escucha decir a la mujer en la grabación.

El caso ahora será analizado por las autoridades correspondientes para determinar si existió alguna actuación irregular.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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