OIJ captura a sospechoso de homicidio en Puriscal: víctima corrió para pedir ayuda, pero murió en el hospital

Un hombre de apellido López, de 41 años, quien figura como sospechoso del delito de homicidio fue detenido este miércoles durante dos allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Puriscal.

El detenido, de 41 años, fue capturado tras dos allanamientos en Puriscal. Foto: OIJ (oij/cortesia)

Las diligencias se efectuaron en barrio Girasol y La Legua.

De acuerdo con la investigación judicial, al detenido se le vincula con un caso ocurrido el 21 de diciembre del 2025 en Santiago de Puriscal, cuando un hombre de apellido Arias, de 33 años, fue atacado a balazos por los ocupantes de un vehículo particular que lo interceptaron.

Según la versión del OIJ, la víctima logró escapar herida y pedir ayuda en una vivienda cercana. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde falleció debido a las heridas sufridas.

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Tras las pesquisas realizadas por los agentes judiciales, se logró determinar la aparente participación de López en los hechos, por lo que se ejecutaron los allanamientos para proceder con su captura.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron un arma de fuego y aparente droga tipo cocaína.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.