Migración anuncia nuevas reglas para migrantes de cuatro países que buscan regularizarse

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)anunció nuevas disposiciones para aquellas personas que quieren aplicar a la Categoría Especial Temporal.

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Estas nuevas disposiciones están dirigidas a migrantes de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba que tienen solicitudes de refugio pendientes de resolución o que hayan sido denegadas.

Las autoridades revisarán los datos biométricos de los solicitantes para garantizar la seguridad nacional e informarán sobre el procedimiento para la presentación de requisitos.

Migración anunció nuevas disposiciones para migrantes que soliciten la Categoría Especial Temporal. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Costa Rica ha impulsado esfuerzos a nivel regional y mundial en procura de promover condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”, dijo Migración en un comunicado de prensa.

“En 2018, Costa Rica suscribió el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, así como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, reconociendo que una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional”, agregó.

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¿Cuáles requisitos deben cumplir para optar por esta categoría?

Los migrantes que quieren aplicar a la Categoría Especial Temporal deben cumplir varios requisitos.

Por ejemplo, para optar por ella, deben haber realizado una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado después del 1.° de junio de 2014 y hasta el 7 de mayo de 2026.

También deben haber residido en el territorio nacional desde el momento en que formularon su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y hasta la fecha en que se presente la solicitud para acceder a esta categoría.

Las personas de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba que tienen solicitudes de refugio pendientes de resolución o que hayan sido denegadas pueden optar por esta categoría especial. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La solicitud de refugio debe estar pendiente de resolución, haber sido declarada manifiestamente infundada o haber sido denegada en firme.

Los migrantes no deben contar con ninguna otra categoría de permanencia en el país debidamente aprobada ni con trámites pendientes de regularización migratoria, diferentes a la solicitud de refugio, pendientes de resolver.

Tampoco deben contar con las características específicas para optar por alguna de las categorías migratorias establecidas en la legislación migratoria ordinaria.

Migración señaló que las personas seleccionadas “obedecen a que cuentan con situaciones políticas, sociales, económicas y de orden público en sus países de origen que determinan la necesidad de establecer mecanismos orientados a la protección”.

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