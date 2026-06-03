¡El colmo! Apenas 13 personas aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados confirmó que solamente 13 postulantes aprobaron el examen de incorporación, lo que alarmó al gremio.

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Un total de 1.123 personas aplicaron la prueba de incorporación en abril de este año, pero solo 13 podrán ejercer la profesión.

Este resultado generó cuestionamientos sobre el contenido del examen y desató una protesta en las afueras de la sede en Zapote.

Asimismo, el Colectivo de Aspirantes a la Incorporación Profesional señaló que pudo haber ocurrido un fallo estructural insostenible en el instrumento de medición del examen.

Colegio de Abogados confirmó que solo 13 personas aprobaron el examen de incorporación. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

No obstante, el presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados, Miguel Arias, aseguró que la prueba es revisada por un filólogo, quien además es abogado.

Además, mencionó que el examen está diseñado para que una persona que estudió la carrera durante cinco años en una universidad lo apruebe.

“El examen es elaborado por un Comité de Excelencia Académica, integrado por juristas de mucha trayectoria, de mucho renombre y ampliamente calificados para ese trabajo. Además, ese examen es revisado por un filólogo que también es abogado”, dijo.

Arias afirmó que el Colegio no busca que cualquiera pueda ingresar ni ejercer la profesión.

“Es una responsabilidad nuestra con el país que quienes vayan a ejercer la profesión tengan los conocimientos mínimos, básicos y necesarios para el ejercicio de la profesión”, comentó.

Menos del 10% obtuvo más de 70 en la nota

Este examen de incorporación se aplicó meses después del cambio de la junta directiva, presidida por Miguel Arias.

Desde el ingreso de la nueva junta directiva, se realizaron varios cambios; por ejemplo, se modificó la nota mínima para aprobar, elevándola a 80.

El presidente señaló que menos del 10% logró una nota superior a 70.

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Solo siete son de la UCR

De las 13 personas que aprobaron el examen de incorporación, siete son graduadas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mientras tanto, tres son de la Universidad Libre de Derecho, una de la Universidad Hispanoamericana, una de la Universidad Fidélitas y una de la Universidad La Salle.

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Arias, defendió la prueba y afirmó que las universidades deben jugar un papel importante en la preparación de los estudiantes para el examen. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El Colegio de Abogados señaló que varias personas que aplicaron la prueba apelaron su resultado.

“Creemos que hay una situación muy multifactorial; el tema del resultado de los exámenes no obedece a una única causa, pero ciertamente nos preocupa y estamos haciendo un análisis exhaustivo con especialistas”, dijo Arias.

El presidente del Colegio afirmó que las universidades deben jugar un papel muy importante en la preparación de los estudiantes para el examen de incorporación.

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