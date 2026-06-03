¿Cuánto le dura el cilindro de gas para cocinar? ¿cuánto paga por él? Atención a estos datos reveladores

Una encuesta realizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reveló datos interesantes sobre lo que piensan los usuarios del gas para cocinar.

De acuerdo con el estudio, un 61% de usuarios (61 de cada 100) lo califica como un servicio “muy bueno”, superando las mediciones hechas en el 2020 y 2022.

Aresep revela datos sobre los cilindros de gas obtenidos en estudio. (John Durán)

Las proporciones más altas de usuarios con valoraciones favorables del servicio son mujeres (63 de cada 100), en comparación con hombres (59 de cada 100).

Entre los aspectos del servicio considerados más relevantes por la población, el 56% (56 de cada 100) de las personas encuestadas señala el estado del cilindro como el principal factor. Le siguen la disponibilidad de puntos de venta, el tamaño del cilindro en función de sus necesidades y la calidad del gas.

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¿Cuantos hogares cocinan con gas?

La encuesta evidencia que el 50% de los hogares del país utiliza gas para cocinar, con mayor incidencia en zonas rurales (59%) que urbanas (43%).

La mayoría de las personas adquieren los cilindros en supermercados o pulperías (64 de cada 100). Otros canales incluyen el servicio a domicilio (17 de cada 100) y las distribuidoras (16 de cada 100).

El uso del cilindro de 25 libras predomina en el país (93 de cada 100), y la principal práctica al vaciarse es el intercambio del cilindro (97 de cada 100).

La mayoría de personas compra los cilindros en supermercados y pulperías. (Cortesía)

58 de cada 100 de los entrevistados percibe el cilindro “totalmente lleno” al comprarlo, por lo que se observa una mejora general respecto a 2022, cuando solo el 52 de cada 100 tenía esa percepción.

Además, el 61% (61 de cada 100) considera que el cilindro está en estado bueno o muy bueno a momento de adquirirlo.

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¿Cada cuánto cambian el cilindro de gas?

La encuesta detalla que la reposición se hace mayoritariamente de forma mensual en la mitad de los hogares y de manera trimestral en 41 de cada 100.

Solo 5 de cada 100 entrevistados reportan dificultades para adquirir el cilindro.

Un dato curioso es que en siete de cada diez hogares se desconoce la marca del gas que consumen, situación más frecuente en mujeres y zonas rurales.

En la mayoría de los hogares (76 de cada 100), el cilindro se ubica dentro de la vivienda.

Por material, 74 de cada 100 utilizan cilindros de hierro; y por tipo de válvula, 55 de cada 100 usan válvula de rosca.

La percepción del servicio ha mejorado en los últimos años. (Cortesía)

¿Le parece caro el gas?

En cuanto al pago del cilindro, la mayoría de encuestados lo cataloga como “ni bajo ni alto” y la percepción de pago “alto” disminuye a 15% en el 2025 versus el 38% en 2022. En el monto pagado, 91 de cada 100 cancelan menos de ¢10.000 al adquirir el cilindro.

La encuesta fue elaborada con base en 2.355 entrevistas personales en hogares a nivel nacional y realizada por CID Gallup entre el 20 de setiembre y el 11 de octubre de 2025, con representatividad nacional por región de planificación y zona (urbana y rural), y con un margen de error de ±2,02 puntos porcentuales a nivel nacional, con 95% de nivel de confianza.