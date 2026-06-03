Dos Pinos hace anuncio que causará locura en los amantes de la Paleta Pinito

Dos Pinos hizo este miércoles un anuncio sobre la Paleta Pinito que muchos estaban esperando con gran ilusión.

Desde que el famoso helado salió a la venta ha tenido una gran aceptación y se agota con facilidad.

La empresa anunció al sacarlo al mercado que el producto estaría en los puntos de venta de forma temporal, pero la locura por la paleta ha sido tanta que tomaron una decisión.

La Paleta Pinito se queda a la venta de forma permanente. (Fabrice Le Lous)

“La Paleta Pinito se queda porque así lo pidieron los consumidores. Desde su lanzamiento, miles de personas expresaron su preferencia, compartieron su entusiasmo y dejaron claro cuánto disfrutan este sabor tan propio de la tradición costarricense. Escuchando esa voz colectiva, Dos Pinos incorpora la Paleta Pinito de manera permanente a su portafolio de productos.

“Elaborada con leche de calidad premium 100% nacional, la Paleta Pinito destaca por su sabor auténtico a Leche Pinito, su veta de leche condensada y una cobertura blanca que se derrite suavemente al primer bocado. Más que un helado, este producto ha despertado nostalgia, orgullo y una conexión emocional con los costarricenses, quienes reconocen en él el sabor de su infancia y un símbolo de identidad nacional”, detalló la empresa.

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Tuvo una extraordinaria aceptación

Dos Pinos explicó que, inicialmente, la paleta fue pensada como un producto de temporada, pero superó todas las expectativas.

La extraordinaria aceptación, los mensajes constantes de los consumidores y la rápida rotación en puntos de venta llevaron a la cooperativa a convertirla en parte fija de su oferta.

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Dos Pinos dice que la aceptación fue tanta, que decidió dejarla en el portafolio de productos fijos. (Dos Pinos)

“Nos llena de orgullo ver la respuesta tan positiva de quienes la han probado y de los amantes de la marca Pinito. Ellos fueron quienes la pidieron, y gracias a ellos hoy podemos decir que llegó para quedarse”, concluyó Valverde.

La empresa detalló que el helado se encuentra en proceso de distribución en todo el país.

Además, las Heladerías Estación Dos Pinos mantendrán la Milkshake Paleta Pinito, creada como homenaje al sabor de Pinito y que ha generado su propia ola de fanáticos en redes y puntos de venta.