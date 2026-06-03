Claudia Dobles y Abril Gordienko dicen que no se dejarán de Yara Jiménez y toman histórica decisión

Las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Abriel Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, están disconformes con una decisión que tomó Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y tomaron una decisión histórica.

Las legisladoras presentaron un recurso de amparo contra Jiménez por rechazar las permutas, es decir, las solicitudes que ambas presentaron para hacer cambios en la integración de las comisiones legislativas en las que fueron nombradas.

Claudia Dobles dice que la decisión de Yara Jiménez es inconstitucional. (Cortesía)

El recibido en la Sala Constitucional fue a las 9:42 de la noche del martes 2 de junio. Las diputadas consideran que la decisión de la presidenta del Congreso es arbitraria, ilegal e inconstitucional.

LEA MÁS: Diputados oficialistas toman delicada decisión sobre proyecto que permitiría al gobierno cerrar bancos

Durante la sesión del martes, Jiménez leyó la resolución que tomó sobre las 33 permutas que presentaron todas las bancadas. De ellas, rechazó 13: las dos de Dobles y Gordienki, ocho del Partido Frente Amplio y tres de Liberación Nacional.

Eso generó la molestia del bloque de oposición, por lo que las fracciones apelaron la decisión; sin embargo, como el oficialismo tiene la mayoría, rechazó las apelaciones.

Abril Gordienko solicitó pasarse a la Comisión de Honores. (Cortesía)

“Vulnera los derechos de las legisladoras”

Para Dobles y Gordienko, la interpretación de Jiménez es arbitraria y crea “una restricción inexistente en la normativa parlamentaria y excede las competencias de la Presidencia Legislativa, con lo que vulnera derechos fundamentales del ejercicio del mandato popular”.

LEA MÁS: Sí, se puede manejar sin portar la licencia, pero jamás olvide este detalle porque lo multan

La presidenta legislativa dijo en la resolución que negó la permuta de ellas porque podría crear un precedente y abrir la puerta para que se den cambios entre diputados de diferentes fracciones.

Sin embargo, las legisladoras dicen que ese criterio es discriminatorio y sostienen que ya esos cambios se han dado en el pasado. Un ejemplo fue la permuta entre Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), por Jorge Rodríguez del PUSC en el 2014.

Yara Jiménez presentó la resolución de las permutas este martes. (Asamblea Legislativa)

Las diputadas querían intercambiar su puesto en las comisiones de Ambiente y Honores. Dobles pidió ir a la primera y Gordienko a la segunda.

LEA MÁS: Aprenda sobre la respuesta a una gran pregunta de la vida: ¿Cómo alcanzar la felicidad duradera?

“Esta decisión afecta de manera particular a las fracciones unipersonales, que por su naturaleza solo pueden ejercer el derecho de permuta con diputaciones de otras fracciones. Negar esa posibilidad genera una desigualdad injustificada y vulnera el principio de igualdad parlamentaria”, dijo la socialcristiana.

Por su parte, Dobles aseguró que la decisión de Jiménez sienta un precedente peligroso.

Las legisladoras presentaron el recurso de amparo el martes luego de salir del trabajar. (Cortesía)

“No se puede permitir que interpretaciones arbitrarias vacíen de contenido los derechos que la ley garantiza a las diputaciones, ya que ello sienta un precedente peligroso para el funcionamiento democrático del Parlamento”, dijo por su parte Dobles.