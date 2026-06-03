Ponga atención, ruta 27 tendrá paso regulado en un importante tramo desde este miércoles

El hundimiento en la vía en Coyolar de Orotina sigue generando paso regulado en el tránsito. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los trabajos en la vía debido a un hundimiento ocasionado por las lluvias en la ruta 27 siguen generando conflictos de tránsito para los conductores a causa de los pasos regulados en la carretera.

Este miércoles, la empresa que administra una de las vías más importantes del Gran Área Metropolitana informó que mantendrá pasos regulados a la altura del kilómetro 56.

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“El tránsito se mantendrá habilitado en ambos sentidos de forma alternada, bajo control operativo y exclusivamente para vehículos livianos. Los automotores pesados deberán continuar utilizando las rutas definidas por las autoridades del MOPT”, indicaron.

Vehículos pesados deben utilizar vías alternas

Los trabajos se realizan cerca de Orotina, por lo que los vehículos que no pueden pasar por esa vía deberán utilizar el sector de Cambronero como ruta alterna.

La compañía informó que está trabajando para reparar los daños ocasionados por el fuerte impacto de las lluvias en la zona.

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Continúan las obras para reparar el sector afectado

“En paralelo, los trabajos para la reposición del sector afectado por el colapso de la alcantarilla continúan, así como el bombeo del agua estancada en una propiedad privada contigua a la vía, producto de la cabeza de agua que provocó la emergencia.

“Conforme avancen estas obras, se valorará la habilitación de un segundo carril que permita restablecer el tránsito normal en la zona”, finalizaron.

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