¿Busca casa propia? Banco Nacional remata propiedad en Escazú con un tremendo descuento del 50%

Si usted está en busca de una casa, el Banco Nacional cuenta con varias opciones en diferentes zonas del país, ya sea en el Gran Área Metropolitana (GAM) o en lugares más alejados como Pérez Zeledón, Limón y Puntarenas.
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Muchas de las viviendas que tiene la entidad bancaria cuentan con descuentos.
Dentro de las opciones del Banco Nacional, también hay una oficina en San José para aquellas personas que están buscando un lugar para establecer su negocio.
Este medio se tomó la libertad de elegir algunas viviendas dentro de la GAM, pero si usted quiere ver otras opciones en zonas fuera del Valle Central, puede verlas en este enlace.
Casa en Desamparados
- Folio real: 1-505346-000
- Ubicación: San Miguel, Desamparados, San José. Urbanización Casa de Campo, casa No. B32
- Área de terreno: 122,17 m²
- Área de construcción: 109 m²
- Valor: ¢48.009.704,00
- Valor avalúo: ¢48.009.704,00
- Contacto: 6004-1746 o al correo electrónico adnunezc@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-desamparados-san-miguel-8484-1
Casa en Alajuela
- Folio real: 2-288326-000
- Ubicación: Alajuela, Alajuela. Del convento de las Hermanas Obiatas de la Providencia, 200 metros al este, lado derecho, urbanización Gregorio José Ramírez, casa 557.
- Área de terreno: 105,45 m²
- Área de construcción: 105,00 m²
- Valor: ¢31.046.044,50
- Valor avalúo: ¢34.495.605,00
- Descuento: 10%
- Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-alajuela-alajuela-10014-1
Terreno con construcción en Escazú
- Folio real: 1-414633-001,002,003,004
- Ubicación: San Antonio, Escazú, San José. De la terminal de autobuses Tapachula, 50 metros al sur, 350 metros al este, 75 metros al norte. Calle Pedrero, lado derecho, acceso mediante portón de verjas.
- Área de terreno: 5.373 m²
- Área de construcción: 110,00 m²
- Valor: ¢174.593.958,77
- Valor avalúo: ¢349.187.917,54
- Descuento: 50%
- Fecha cierre de subasta: 10 de junio a las 10:00 a.m.
- Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/terreno-con-construcci%C3%B3n-6629-1
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Apartamento en San Sebastián
- Folio real: 1-159914-F-000
- Ubicación: San Sebastián, San José. Condominio Almendares 3, FFP 13
- Área de terreno: 61,00 m²
- Área de construcción: 61,00 m²
- Valor: ¢41.152.125,00
- Valor avalúo: ¢41.152.125,00
- Fecha cierre de subasta: 10 de junio a las 10:00 a.m.
- Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/apartamento-en-condominio-almendares-3-8757-1
Oficina en San José
- Folio real: 1-586-F-000
- Ubicación: Merced, San José. Localidad Paseo Colón. Torre Condominio Centro Colón, oficina 11, piso No. 9
- Área de terreno: 118,00 m²
- Área de construcción: 118,00 m²
- Valor: ¢71.841.822,00
- Valor avalúo: ¢71.841.822,00
- Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/oficina-en-condominio-6705-1
Apartamento, bodega y estacionamiento en Hatillo
- Folio real: 1-143855-F-000, 1-144272-F-000 y 1-143912-F-000
- Ubicación: Hatillo, San José. Condominio Vertical Residencial, conocido como Condominio Bambú, Torre A, Apartamento FF-AP-608, Estacionamiento FF-E-S41, Bodega FF-BO-601
- Área de terreno: 87,00 m²
- Área de construcción: 87,00 m²
- Valor: ¢70.999.951,00
- Valor avalúo: ¢70.999.951,00
- Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/apartamento-bodega-y-estacionamiento-en-condominio-vb255
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