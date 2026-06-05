¿Busca casa propia? Banco Nacional remata propiedad en Escazú con un tremendo descuento del 50%

Si usted está en busca de una casa, el Banco Nacional cuenta con varias opciones en diferentes zonas del país, ya sea en el Gran Área Metropolitana (GAM) o en lugares más alejados como Pérez Zeledón, Limón y Puntarenas.

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Muchas de las viviendas que tiene la entidad bancaria cuentan con descuentos.

Dentro de las opciones del Banco Nacional, también hay una oficina en San José para aquellas personas que están buscando un lugar para establecer su negocio.

Este medio se tomó la libertad de elegir algunas viviendas dentro de la GAM, pero si usted quiere ver otras opciones en zonas fuera del Valle Central, puede verlas en este enlace.

Casa en Desamparados

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-505346-000

Ubicación: San Miguel, Desamparados, San José. Urbanización Casa de Campo, casa No. B32

Área de terreno: 122,17 m²

Área de construcción: 109 m²

Valor: ¢48.009.704,00

Valor avalúo: ¢48.009.704,00

Contacto: 6004-1746 o al correo electrónico adnunezc@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-desamparados-san-miguel-8484-1

Casa en Alajuela

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 2-288326-000

Ubicación: Alajuela, Alajuela. Del convento de las Hermanas Obiatas de la Providencia, 200 metros al este, lado derecho, urbanización Gregorio José Ramírez, casa 557.

Área de terreno: 105,45 m²

Área de construcción: 105,00 m²

Valor: ¢31.046.044,50

Valor avalúo: ¢34.495.605,00

Descuento: 10%

Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-alajuela-alajuela-10014-1

Terreno con construcción en Escazú

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-414633-001,002,003,004

Ubicación: San Antonio, Escazú, San José. De la terminal de autobuses Tapachula, 50 metros al sur, 350 metros al este, 75 metros al norte. Calle Pedrero, lado derecho, acceso mediante portón de verjas.

Área de terreno: 5.373 m²

Área de construcción: 110,00 m²

Valor: ¢174.593.958,77

Valor avalúo: ¢349.187.917,54

Descuento: 50%

Fecha cierre de subasta: 10 de junio a las 10:00 a.m.

Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/terreno-con-construcci%C3%B3n-6629-1

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Apartamento en San Sebastián

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-159914-F-000

Ubicación: San Sebastián, San José. Condominio Almendares 3, FFP 13

Área de terreno: 61,00 m²

Área de construcción: 61,00 m²

Valor: ¢41.152.125,00

Valor avalúo: ¢41.152.125,00

Fecha cierre de subasta: 10 de junio a las 10:00 a.m.

Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/apartamento-en-condominio-almendares-3-8757-1

Oficina en San José

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-586-F-000

Ubicación: Merced, San José. Localidad Paseo Colón. Torre Condominio Centro Colón, oficina 11, piso No. 9

Área de terreno: 118,00 m²

Área de construcción: 118,00 m²

Valor: ¢71.841.822,00

Valor avalúo: ¢71.841.822,00

Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/oficina-en-condominio-6705-1

Apartamento, bodega y estacionamiento en Hatillo

Banco Nacional tiene varias opciones de propiedades; algunas de ellas tienen descuentos. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-143855-F-000, 1-144272-F-000 y 1-143912-F-000

Ubicación: Hatillo, San José. Condominio Vertical Residencial, conocido como Condominio Bambú, Torre A, Apartamento FF-AP-608, Estacionamiento FF-E-S41, Bodega FF-BO-601

Área de terreno: 87,00 m²

Área de construcción: 87,00 m²

Valor: ¢70.999.951,00

Valor avalúo: ¢70.999.951,00

Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/apartamento-bodega-y-estacionamiento-en-condominio-vb255

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