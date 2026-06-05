Guanacaste suma una nueva conexión aérea con Estados Unidos

Guanacaste Aeropuerto anunció una nueva ruta aérea desde Estados Unidos que estará en servicio el próximo año.

LEA MÁS: Así afectaría a los bolsillos de los ticos la exoneración de impuestos a boletos aéreos, equipos médicos y premios de lotería

Se trata de la ruta Nashville-Guanacaste, operada por Southwest Airlines.

Esta estará disponible del 13 de febrero al 6 de marzo de 2027 y realizará un vuelo cada sábado.

“Esta nueva ruta con la ciudad de Nashville permitirá enlazarnos con las ciudades del oeste de Estados Unidos, ampliará las opciones de conectividad con nuestro principal mercado emisor, generará empleo, encadenamientos turísticos y bienestar para la provincia de Guanacaste y zonas aledañas”, dijo Marcos Borjes, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.

Southwest operará una nueva ruta hacia Estados Unidos desde Guanacaste Aeropuerto en 2027. Fotografía: Guanacaste Aeropuerto.

César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeripuerto, comentó que esta nueva ruta refuerza la red hacia Estados Unidos y abre oportunidades para el crecimiento turístico.

“Guanacaste es un destino que brinda una gran variedad de actividades de aventura, naturaleza y bienestar para todos los gustos, por lo que esperamos que cada vez más visitantes puedan disfrutarlo”, dijo.

LEA MÁS: René Picado y Rodrigo Chaves se reunieron en Casa Presidencial por un motivo que cuesta creer

¿Qué otras rutas hacia Estados Unidos ofrece Southwest Airlines desde Guanacaste?

La aerolínea estadounidense ofrece rutas desde Guanacaste hacia varias ciudades del país norteamericano.

Una de ellas es Houston, ubicada en Texas, al sur de Estados Unidos.

También hay vuelos hacia Denver, situada en el estado de Colorado, y Baltimore, ubicada en Maryland, al este del país.

Southwest opera las rutas Baltimore, Denver y Houston desde Guanacaste Aeropuerto. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Conocido diputado tendrá la enorme responsabilidad de dirigir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico