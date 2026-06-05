Así afectaría a los bolsillos de los ticos la exoneración de impuestos a boletos aéreos, equipos médicos y premios de lotería

Los bolsillos de la gente podrían verse seriamente afectados si se elimina la exoneración de impuestos en equipos médicos o servicios como el alquiler de vehículos, los premios de lotería y otros, así lo señalaron algunos economistas.

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Esta es una de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica con el fin de fortalecer las finanzas públicas.

La semana pasada se publicó un informe en el que se indicó que el país ha mejorado sus finanzas públicas, pero que necesitará más recursos para enfrentar los costos de infraestructura, seguridad, salud y pensiones.

El FMI recomendó eliminar la exoneración de impuestos a varias cosas, incluidos los boletos aéreos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por eso recomendó revisar las exoneraciones tributarias que reducen la recaudación.

“Costa Rica dispone de cierto espacio fiscal, lo cual se refleja en bajos diferenciales de riesgo soberano, necesidades de financiamiento moderadas y una trayectoria descendente sostenida de la relación deuda/PIB prevista para el mediano plazo”, señaló el FMI.

“No obstante, cambios recientes en las políticas públicas han erosionado la base tributaria, lo que limitará la capacidad futura para financiar el gasto público”, añadió.

Entre las recomendaciones está eliminar las exenciones para boletos aéreos, equipos médicos, premios de lotería, productos forestales y alquiler de vehículos.

Cabe recordar que el FMI, además, indicó que se debería aplicar impuestos a la canasta básica y gravar el salario escolar. En cuanto a la canasta básica, se recomendó aplicar un 13% del IVA.

Pero, ¿qué significaría para los costarricenses si eventualmente se aplican estos cambios en las exoneraciones?

Equipos médicos

El economista Ennio Rodríguez explicó que eliminar la exoneración del IVA a los equipos médicos implicaría un aumento del costo en los implementos utilizados en hospitales, clínicas y consultorios médicos.

“En consecuencia, eso terminaría trasladándose al consumidor. Los servicios médicos privados aumentarían el costo”, dijo.

Por su parte, el también economista Fernando Rodríguez indicó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se vería afectada porque las compras de los entes públicos están exentas.

“La compra de equipo por parte de los hospitales públicos no estaría afectada. Esto se quedaría básicamente para los servicios privados”, señaló.

La Cámara Costarricense de Salud (CCS) advirtió que gravar los equipos médicos con IVA incrementaría los costos de operación de los prestadores de servicios de salud.

“Eventualmente, esos mayores costos podrían trasladarse a los pacientes, encareciendo la atención médica y limitando aún más el acceso a servicios que ya enfrentan importantes desafíos a nivel país”, dijo Massimo Manzi, director ejecutivo de la CCS.

Añadió que muchas personas ya realizan un doble esfuerzo económico al cotizar para la seguridad social y pagar, además, consultas y tratamientos privados, por lo que un aumento en los costos de la atención médica privada incrementaría la carga financiera de miles de familias.

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Premios de lotería

Las personas que ganen premios de lotería podrían recibir menos dinero si se elimina la exención y parte del monto se destina al pago del impuesto sobre la renta.

“El premio sería mucho menor del que corresponde; el Estado se quedaría con parte de los premios”, dijo Ennio Rodríguez.

Pero Fernando Rodríguez considera que no existe una justificación para mantener esta exoneración.

Los expertos señalaron que si se elimina la exoneración del impuesto a los premios de la lotería, los ganadores recibirían menos dinero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si usted se gana una plata adicional producto de un sorteo de este tipo, ¿por qué no puede contribuir con una parte del premio al financiamiento de los servicios públicos? No hay ninguna justificación”, comentó.

Se consultó a la Junta de Protección Social (JPS), pero al cierre de esta edición no había respondido.

Boletos aéreos y alquiler de vehículos

Tanto los costarricenses como los turistas extranjeros se verían afectados si se elimina la exoneración a los boletos aéreos y al alquiler de vehículos.

Ennio Rodríguez señaló que el impacto recaería principalmente sobre personas de ingresos medios y altos.

Fernando Rodríguez indicó que la medida encarecería los boletos con origen o destino en Costa Rica.

“Hay dos lógicas detrás de eso. Una es que quienes viajan son personas con dinero y otra es ambiental, porque los aviones contaminan mucho”, dijo.

Sobre el alquiler de vehículos, Rodríguez considera que el problema principal no es el impuesto.

“Esta actividad ha tenido exoneración toda la vida y el servicio es caro. Los turistas se quejan por el tipo de cambio”, afirmó.

Ennio Rodríguez coincidió en que esto haría menos atractivo este servicio para los turistas.

La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes fue consultada, pero no había enviado una respuesta al cierre de esta edición.

Productos forestales

La eliminación de la exoneración para productos forestales afectaría principalmente al sector construcción.

“Impactaría sobre todo la construcción porque subiría el costo de la madera”, dijo Rodríguez.

El FMI señaló en su informe que el país tiene más de 400 exoneraciones tributarias. (Shutterstock/Shutterstock)

Costa Rica tiene más de 400 exoneraciones tributarias

El FMI señaló que Costa Rica mantiene más de 400 exoneraciones tributarias, más del doble del promedio existente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en América Latina y el Caribe.

Las autoridades han utilizado estas exoneraciones para apoyar el desarrollo y promover la equidad social.

“Aunque los gastos tributarios en Costa Rica —estimados en un 4% del PIB en 2024— son comparables con los promedios de Centroamérica y de la OCDE, representan una mayor erosión de los ingresos tributarios totales del país”, indicó el organismo.

Gobierno niega más impuestos

Tras la publicación del informe, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, informó que presentaría a Laura Fernández un plan fiscal para atender las recomendaciones.

Sin embargo, el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, aseguró este jueves que no se crearán nuevos impuestos y que el objetivo es combatir la evasión fiscal.

“No es cierto que el gobierno esté planeando nuevos impuestos ni tampoco subir los actuales. Eso es falso”, afirmó.

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