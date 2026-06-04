Vecinos de Hatillos 7 y 8 ya pueden utilizar el nuevo paso elevado en Circunvalación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó el paso elevado sobre Circunvalación.

LEA MÁS: Dekra anuncia una oportunidad para aquellos conductores que urgen una inspección en sus vehículos

Esta estructura no pasa por la ruta nacional 39, sino que la cruza de forma elevada y transversal, sin interrumpir el tránsito sobre la vía principal.

Los vecinos de Hatillos 7 y 8 pueden pasar por encima y movilizarse hacia otras zonas sin necesidad de utilizar la Circunvalación.

El MOPT habilitó el paso elevado sobre Circunvalación. (MOPT/MOPT)

Este paso elevado cuenta con dos carriles, uno por cada sentido de circulación, así como con aceras para peatones.

LEA MÁS: ¿Hará la prueba de manejo en el Estadio Nacional? Esto debe hacer para asegurar su campo

Se eliminaron semáforos

El MOPT informó que, como parte de las obras en Circunvalación, se eliminaron los semáforos ubicados en el cruce entre Hatillos 7 y 8.

Además, se demolió el puente principal que se encontraba en el sitio y se construyó uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

Las autoridades también realizaron obras de aproximación, construcción de aceras, traslado de servicios públicos, instalación de drenajes y habilitación de carriles de aceleración y desaceleración.

Este proyecto representa una inversión de 5.676 millones de colones, según el MOPT.

El MOPT habilitó el paso elevado sobre Circunvalación. (MOPT/MOPT)

LEA MÁS: Diputada oficialista se metió con lo más sagrado que tiene Claudia Dobles y lo que pasó después sorprende