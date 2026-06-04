Nacional

Vecinos de Hatillos 7 y 8 ya pueden utilizar el nuevo paso elevado en Circunvalación

Ya está en funcionamiento el paso elevado sobre la Circunvalación

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Por Ingrid Hidalgo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó el paso elevado sobre Circunvalación.

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Esta estructura no pasa por la ruta nacional 39, sino que la cruza de forma elevada y transversal, sin interrumpir el tránsito sobre la vía principal.

Los vecinos de Hatillos 7 y 8 pueden pasar por encima y movilizarse hacia otras zonas sin necesidad de utilizar la Circunvalación.

Paso elevado sobre Circunvalación
El MOPT habilitó el paso elevado sobre Circunvalación. (MOPT/MOPT)

Este paso elevado cuenta con dos carriles, uno por cada sentido de circulación, así como con aceras para peatones.

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Se eliminaron semáforos

El MOPT informó que, como parte de las obras en Circunvalación, se eliminaron los semáforos ubicados en el cruce entre Hatillos 7 y 8.

Además, se demolió el puente principal que se encontraba en el sitio y se construyó uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

Las autoridades también realizaron obras de aproximación, construcción de aceras, traslado de servicios públicos, instalación de drenajes y habilitación de carriles de aceleración y desaceleración.

Este proyecto representa una inversión de 5.676 millones de colones, según el MOPT.

Paso elevado sobre Circunvalación
El MOPT habilitó el paso elevado sobre Circunvalación. (MOPT/MOPT)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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