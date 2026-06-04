¿Hará la prueba de manejo en el Estadio Nacional? Esto debe hacer para asegurar su campo

Si usted quiere hacer la prueba práctica de manejoen el Estadio Nacional, debe tomar en cuenta algo muy importante para no perder su campo.

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La prueba se realizará en un horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; sin embargo, es indispensable que usted llegue a hacer fila antes de las 11:00 a.m. del 17 de junio, día en que se realizará el examen en el estadio.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que a las 11:00 a.m. se empezarán a repartir las fichas para llevar un control de asistentes y del orden de atención.

El miércoles 17 de junio se realizará la prueba práctica de manejo en el Estadio Nacional. A las 11:00 a.m. se empezarán a entregar fichas. Fotografía: MOPT.

La ficha se entregará a la persona que va a realizar la prueba. Se tomarán sus datos, así como la placa del vehículo.

Una vez que un vehículo termine la prueba y deba ser utilizado por otro usuario, deberá volver a hacer la fila para recibir una nueva ficha. Es decir, no se guardarán lugares.

¿Qué debe llevar para la prueba práctica de manejo?

Para participar en la prueba de manejo, es importante que lleve su documento de identidad físico, vigente y en buen estado.

También debe haber pagado la prueba según la clase de licencia por la que va a optar.

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Debe contar con un dictamen médico vigente, con menos de 180 días desde que fue emitido por el médico, y tener acceso al comprobante que este le remite, así como contar con el derecho de circulación y la inspección técnica vehicular vigentes.

El vehículo debe estar fuera de la restricción vehicular; es decir, su placa no debe terminar en 5 ni en 6.

No debe tener programada una cita.

La prueba práctica de manejo se realizará de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Se podrá estacionar en este sector

El MOPT informó que se permitirá a los interesados estacionar en el sector noreste donde se realizarán las pruebas a partir de las 11:00 a.m.

Antes de esa hora no se podrá estacionar en ese sitio, por lo que podría exponerse a una sanción si lo hace.

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