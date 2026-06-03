Laura Fernández frena proyecto de ley que sus diputados impulsaron en comisión, pero tiene un fin delicado

Laura Fernández, presidenta de la República, tomó una decisión que sorprende sobre un proyecto de ley que este martes sus diputados dictaminaron de forma positiva.

Pese a que cinco legisladores de su fracción votaron a favor de la iniciativa, por lo que ya podía ser discutido en el plenario, la mandataria tomó este miércoles la decisión de desconvocarlo de la agenda de la Asamblea Legislativa; es decir, lo frenó en seco.

Laura Fernández desconvocó el proyecto de ley que permitiría al gobierno cerrar bancos. (José Cordero)

La iniciativa permitiría al gobierno cerrar bancos por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Los cinco legisladores de Laura Fernández que están en la Comisión de Asuntos Económicos, Stephan Brunner, Antonio Barzuna, Nayuribe Guadamuz, Fernando Obaldía y Reynaldo Arias, votaron a favor del proyecto de ley.

Por su parte, los cuatro diputados opositores que integran el órgano legislativo: Janice Sandí, Andrea Valverde y Norjelens Lobo, del PLN; y Sigrid Segura, del Frente Amplio, votaron en contra, pero como son minoría, la iniciativa fue dictaminada de forma positiva.

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¿Por qué se opusieron?

Durante la discusión del proyecto en la comisión legislativa, la diputada liberacionista Janice Sandí dijo que este proyecto traslada funciones al MEIC y que la entidad no posee la estructura técnica para ejercerlas.

Sandí también calificó de “situación delicada” el traslado de los datos confidenciales del CIC, actualmente bajo resguardo de la Sugef.

La Comisión de Asuntos Económicos voto el proyecto a favor. (Asamblea Legislativa)

“Sus datos (los de los deudores) pasarían de manos de un ente técnico independiente a manos de políticos. Esto abre una puerta muy peligrosa, ¿quién garantiza que esa información no se use con fines políticos, electorales o para favorecer o perjudicar personas?”, reclamó Sandí.

Además, señaló que el MEIC ya enfrenta desafíos para proteger a los consumidores, los que se observan en los retrasos de respuesta a las denuncias.

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Por su parte, la legisladora Andrea Valverde, también del PLN, dijo que la iniciativa no es el mecanismo adecuado para atender la protección de los consumidores financieros. También mencionó que no delimita el ámbito de acción del MEIC y las superintendencias financieras.

Oficialistas reconocen deficiencias en el proyecto

Algunos de los diputados oficialistas reconocieron que el proyecto tiene deficiencias.

Antonio Barzuna dijo que actualmente el sistema de supervisión financiera no está funcionando.

Los diputados de oposición votaron en contra de la iniciativa. (Asamblea Legislativa)

Aceptó que el proyecto de ley requiere de algunas modificaciones y dijo que serían presentadas con un texto sustitutivo en el plenario.

“Se necesita una legislación específica con fortalecimiento al MEIC para que sea un brazo ejecutor y un aliado del consumidor financiero”, externó Barzuna.

El también oficialista Fernando Obaldía manifestó que el proyecto necesita un texto sustitutivo y que amerita analizarlo con detalle, involucrando a las entidades supervisoras y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Necesitan 38 votos a favor para aprobarla

La iniciativa llamada Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros daría a ese ministerio del Poder Ejecutivo más atribuciones.

Pero para que el proyecto se apruebe, si Fernández lo vuelve a convocar, se necesitaría el voto a favor de al menos 38 legisladores por incluir datos sensibles y privados, por lo que los oficialistas tendrían que negociar con la oposición para tratar de obtenerlos.

La iniciativa de ley le da más atribuciones al MEIC. (Archivo)

También hay que tomar en cuenta que debe consultarse de forma obligatoria a la Corte Suprema de Justicia.

Entre las atribuciones que la iniciativa le da al MEIC están:

- Efectuar un cierre parcial o total de las operaciones de una entidad financiera; incluso usar la Fuerza Pública para ejecutar la medida.

- Brindarle acceso a los datos confidenciales de millones de deudores del Centro de Información Crediticia (CIC), administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

- Crea una nueva tarifa a favor del MEIC, de regulación y supervisión, equivalente al 1% del patrimonio de las entidades bajo su vigilancia.