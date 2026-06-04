Diputada oficialista se metió con lo más sagrado que tiene Claudia Dobles y lo que pasó después sorprende

Una diputada oficialista se metió con lo más sagrado que tiene Claudia Dobles y cualquier persona: su familia, y lo que pasó después de eso sorprende.

Todo empezó luego de que Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), pidió la palabra para contradecir las declaraciones que Claudia Dobles dio a un medio de comunicación en las que dijo que el gobierno de Carlos Alvarado dejó al país, en el 2022, en una muy buena situación fiscal y que, según su criterio, el gobierno de Rodrigo Chaves la descuidó y por eso ahora Costa Rica podría estar a las puertas de una reforma fiscal que golpee el bolsillo de los costarricenses.

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Claudia Dobles responde a diputada Cindy Murillo luego de que ella mencionara a Carlos Alvarado. (John Durán)

Nogui fue el ministro de Hacienda de Chaves, por lo que defendió su labor y aseguró que las declaraciones de Dobles eran falsas y dice que ahora el país está económicamente mucho mejor que como lo dejó Alvarado.

Claudia le respondió a Acosta y dijo que sostenía sus declaraciones y aseguró que el gobierno de Chaves no supo manejar una “casa que le dejaron ordenada” y un bono fiscal de la reforma fiscal que se hizo hace seis años.

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Diputada salió en defensa de Rodrigo Chaves

Luego de ese intercambio, la diputada Cindy Murillo pidió la palabra y leyó un mensaje que tenía en el celular en el que defendió a Rodrigo Chaves y dijo que lo mejor que había hecho “su Charlie”, refiriéndose a Carlos Alvarado, quien es esposo de Dobles, era haber traído al país al exmandatario Chaves y nombrarlo como ministro de Hacienda.

“Hoy quien está liderando este país, gracias a Dios, es nuestra excelentísima señora presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, que usted no le llega ni a los tobillos”, manifestó Murillo.

Luego de esas palabras, el diputado liberacionista Eder Fernández pidió la palabra y le pidió a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, que no permitiera faltas de respeto como la que se acababa de dar por parte de Murillo.

Cindy Murillo le dijo a Dobles que no le llegaba ni a los tobillos a Laura Fernández. (John Durán)

La propia Yara, compañera de fracción de la diputada Murillo, dijo que esas situaciones no deben darse.

“Le ruego a todos, por favor, mantener cordura y aplicar las reglas del reglamento”, expresó.

El diputado oficialista Ariel Mora también pidió un debate de altura.

“La Asamblea Legislativa anterior tuvo una imagen pésima ante la opinión pública y eso se da por el desorden en el debate y los momentos legislativos”, expresó.

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Diputada pide llamar al orden ante las faltas de respeto

María Eugenia Román, diputada del Frente Amplio, pidió a Yara Jiménez llamar al orden para evitar que repitan situaciones como esa.

“Me parece terrible que no se llame al orden cuando una diputada usa términos despectivos contra la familia o la pareja de otra compañera diputada... Utilicemos argumentos, no nos vayamos al cuerpo de las personas, mucho menos a su familia”, expresó.

Claudia Dobles le responde a la diputada Cindy Murillo luego de que mencionara a Carlos Alvarado

Dobles también se refirió al tema y fue muy clara.

“De parte de esta diputada esperen determinación, pero yo no los voy a insultar, es muy bajo, menos insultar a su familia, es todavía más bajo, jamás meterme con sus seres queridos porque no viene al caso, esas personas no están aquí; las personas que estamos aquí somos nosotros, las personas que tenemos que dar la cara somos nosotros.

“Si bien muchos de ustedes conocen parte de mi familia, al final del día la diputada que está aquí dando la cara soy yo y es a la persona a la que tienen que debatirle o referirse”, aseguró.