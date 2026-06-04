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Dekra anuncia una oportunidad para aquellos conductores que urgen una inspección en sus vehículos

Hace unos días varios conductores se quejaron de que no había citas para la inspección técnica vehicular

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Por Ingrid Hidalgo

Dekra anunció que realizará una jornada especial de atención en varias estaciones del país, unos días después de que los usuarios se quejaran de que no había espacio para la inspección técnica vehicular.

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Este domingo 7 de junio, un total de 11 estaciones de Dekra abrirán sus puertas para atender a los usuarios que requieren una inspección.

Las citas se pueden gestionar por medio de la página web de Dekra o del call center 4000-1100. Usted puede elegir el horario y la estación donde quiere que se inspeccione su vehículo.

En algunas sedes hay citas
Dekra anunció que este domingo se atenderán a vehículos que requieren inspección en 11 estaciones. (José Pablo Montoya/José Pablo Montoya)

¿En qué horarios funcionarán las estaciones este domingo?

Dekra anunció cuáles estaciones tendrán un horario especial para la atención de los vehículos que requieren una revisión:

  • Heredia: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Alajuela: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Santo Domingo: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Alajuelita: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Guápiles: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Pérez Zeledón: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Puntarenas: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Limón: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Cañas: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Liberia: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Nicoya: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

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Es importante que usted llegue puntualmente a su cita y verifique que su vehículo cumpla con los requisitos básicos para la inspección.

“En DEKRA Costa Rica seguimos trabajando para ofrecer un servicio más accesible y oportuno para los usuarios. Esta jornada extraordinaria de atención dominical nos permitirá ampliar las opciones de citas y facilitar que más conductores puedan realizar su inspección técnica vehicular”, dijo Maureen Ramírez, gerente general de Dekra Costa Rica.

Dekra
Para la inspección técnica vehicular, se requiere una cita; la misma se puede gestionar en la página web de Dekra. (Cortesía Dekra/Dekra)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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