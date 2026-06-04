René Picado y Rodrigo Chaves se reunieron en Casa Presidencial por un motivo que cuesta creer

René Picado, dueño de Televisora de Costa Rica (Teletica), y Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, se reunieron este jueves en Casa Presidencial.

El encuentro sorprende a propios y extraños porque cuando Chaves era presidente de la República, tenía una muy mala relación con Picado y le tiraba durísimo en las conferencias de prensa; incluso calificaba a Teletica como “prensa canalla”.

René Picado se reunió con Rodrigo Chaves en Casa Presidencial. (Graciela Solís)

El empresario llegó a Casa Presidencial a eso de las 10 de la mañana y se retiró a eso de las 12:30 p. m.

A su salida, el medio de comunicación El Observador conversó con él sobre el encuentro y en ese momento fue que reveló que la reunión fue con Chaves y con Arnold Zamora, ministro de Comunicación.

LEA MÁS: Diputada oficialista se metió con lo más sagrado que tiene Claudia Dobles y lo que pasó después sorprende

Picado dijo que el encuentro se debe a que él y el ministro Chaves tenían desde hace tiempo “una conversación pendiente”.

“Teníamos una conversación. Y por lo menos lo que estábamos conversando hace tiempo, tenemos que sentarnos a conversar”, afirmó el empresario a El Observador.

Picado dijo que en la reunión no hablaron nada del tema de las frecuencias de radio y televisión, uno de los principales puntos en discordia que ambos tuvieron en el pasado.

LEA MÁS: Estos son los cinco partidos que recibirán una millonada de la deuda política (mejor siéntese antes de ver el platal)

El encuentro se extendió por dos horas y media. (Mayela López)

El dueño de Teletica salió satisfecho con el encuentro.

“Claro, por supuesto, uno tiene que dialogar. Si uno habla con las personas, uno sale satisfecho”, agregó al dar sus declaraciones al medio de comunicación digital.

René Picado fue quien solicitó la reunión

La Teja consultó a Casa Presidencial a qué se debió la reunión entre Picado y el ministro, y nos informaron que fue en respuesta a una solicitud que hizo el empresario.

“Efectivamente, el ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, se reunió esta mañana (jueves) con René Picado, tras una solicitud del mismo empresario. En el encuentro trataron temas de interés común para beneficio del país”, detalló Presidencia.