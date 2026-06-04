Estos son los cinco partidos que recibirán una millonada de la deuda política (mejor siéntese antes de ver el platal)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó este jueves cuáles serán las cinco agrupaciones partidarias que podrán optar por la deuda política.

La entidad también detalló el monto máximo al que tendrán derecho, de acuerdo con los resultados de las elecciones nacionales del pasado 1.° de febrero.

El partido de Laura Fernández, PPSO, se llevará ¢20.138.439.894 (Alonso Tenorio)

“De las 24 agrupaciones políticas participantes en el proceso electoral, solamente 5 (4 a escala nacional y una coalición) obtuvieron el derecho a la contribución estatal, en proporción con la votación recibida, al haber alcanzado –según el artículo 96 de la Constitución Política– al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, una diputación.

“El TSE había dispuesto que la cantidad de dinero para sufragar los gastos de los partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones nacionales asciende a ¢39.292.747.760″, informó la institución.

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No le deben a la CCSS

Antes de realizar la distribución de la deuda, el Tribunal verificó ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que ninguna de estas agrupaciones estuviera morosa con la seguridad social del país.

Solo cinco partidos tendrán derecho a ese dinero. (Alonso Tenorio)

“Al dividir el monto de la contribución antes indicado entre el total de sufragios válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a dicha contribución, ello da como resultado un valor de ¢8.414 por cada voto que, multiplicado por la votación total obtenida por cada uno de esos partidos, tanto en la elección presidencial como diputadil, determinará el monto máximo que tendrá derecho a recibir cada una de las agrupaciones con derecho a esta", explicó la entidad.

Las siguientes son las agrupaciones partidarias y los montos máximos de la contribución estatal a los que podrá optar cada una de ellas:

Partido Político Votos válidos Monto máximo Coalición Agenda Ciudadana 229.274 ¢1.929.237.379 Frente Amplio 410.252 ¢3.452.085.684 Liberación Nacional 1.453.483 ¢12.230.404.378 Pueblo Soberano 2.393.288 ¢20.138.439.894 Unidad Social Cristiana 183.323 ¢1.542.580.423 Total 4.669.620 ¢39.292.747.760

Deben presentar la liquidación de gastos

Para acceder a la contribución estatal, estos partidos tendrán tiempo hasta el miércoles 24 de junio de este año para presentar al TSE sus liquidaciones de gastos.

“El organismo electoral revisará la documentación, con el propósito de comprobarla, y dictará una resolución final para determinar si procede o no el reembolso.

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Las agrupaciones deberán presentar la liquidación de gastos. (José Cordero)

“Los partidos políticos deberán presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo”, detalló la entidad.

La liquidación que presente cada agrupación partidaria deberá incluir –entre otros requisitos– una certificación de los gastos, emitida por un contador público autorizado y registrado ante la Dirección General de Registro Electoral del TSE.

Una vez que los partidos entreguen la documentación, el TSE analizará su contenido y veracidad. Luego se emitirá la resolución que indicará el monto final de la contribución estatal al que tendrá derecho el partido político.