Política

Estos son los cinco partidos que recibirán una millonada de la deuda política (mejor siéntese antes de ver el platal)

TSE revela cuáles serán los cinco partidos que recibirán plata de la deuda política por las elecciones pasadas. Cuesta creer la millonada que les toca

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Por Rocío Sandí

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó este jueves cuáles serán las cinco agrupaciones partidarias que podrán optar por la deuda política.

La entidad también detalló el monto máximo al que tendrán derecho, de acuerdo con los resultados de las elecciones nacionales del pasado 1.° de febrero.

Tribunal supremo de Elecciones
El partido de Laura Fernández, PPSO, se llevará ¢20.138.439.894 (Alonso Tenorio)

“De las 24 agrupaciones políticas participantes en el proceso electoral, solamente 5 (4 a escala nacional y una coalición) obtuvieron el derecho a la contribución estatal, en proporción con la votación recibida, al haber alcanzado –según el artículo 96 de la Constitución Política– al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, una diputación.

“El TSE había dispuesto que la cantidad de dinero para sufragar los gastos de los partidos políticos que participaron en las pasadas elecciones nacionales asciende a ¢39.292.747.760″, informó la institución.

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No le deben a la CCSS

Antes de realizar la distribución de la deuda, el Tribunal verificó ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que ninguna de estas agrupaciones estuviera morosa con la seguridad social del país.

Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Solo cinco partidos tendrán derecho a ese dinero. (Alonso Tenorio)

“Al dividir el monto de la contribución antes indicado entre el total de sufragios válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a dicha contribución, ello da como resultado un valor de ¢8.414 por cada voto que, multiplicado por la votación total obtenida por cada uno de esos partidos, tanto en la elección presidencial como diputadil, determinará el monto máximo que tendrá derecho a recibir cada una de las agrupaciones con derecho a esta", explicó la entidad.

Las siguientes son las agrupaciones partidarias y los montos máximos de la contribución estatal a los que podrá optar cada una de ellas:

Partido PolíticoVotos válidosMonto máximo
Coalición Agenda Ciudadana229.274¢1.929.237.379
Frente Amplio410.252¢3.452.085.684
Liberación Nacional1.453.483¢12.230.404.378
Pueblo Soberano2.393.288¢20.138.439.894
Unidad Social Cristiana183.323¢1.542.580.423
Total4.669.620¢39.292.747.760

Deben presentar la liquidación de gastos

Para acceder a la contribución estatal, estos partidos tendrán tiempo hasta el miércoles 24 de junio de este año para presentar al TSE sus liquidaciones de gastos.

“El organismo electoral revisará la documentación, con el propósito de comprobarla, y dictará una resolución final para determinar si procede o no el reembolso.

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Seguidores de varios partidos políticos se congregan en Momentum Pinares con motivo del debate presidencial de No Pasa Nada.
Las agrupaciones deberán presentar la liquidación de gastos. (José Cordero)

“Los partidos políticos deberán presentar comprobantes, facturas, contratos y toda la documentación original que resulte pertinente para justificar los gastos de ese periodo”, detalló la entidad.

La liquidación que presente cada agrupación partidaria deberá incluir –entre otros requisitos– una certificación de los gastos, emitida por un contador público autorizado y registrado ante la Dirección General de Registro Electoral del TSE.

Una vez que los partidos entreguen la documentación, el TSE analizará su contenido y veracidad. Luego se emitirá la resolución que indicará el monto final de la contribución estatal al que tendrá derecho el partido político.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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