Conocido diputado tendrá la enorme responsabilidad de dirigir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico

La Asamblea Legislativa ya definió cuál será el diputado que tendrá la enorme responsabilidad de presidir la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

La fracción oficialista se valió de la mayoría que tiene en las comisiones legislativas para poner como presidente a un oficialista; se trata de Gonzalo Ramírez.

Ramírez también presidirá otro de los órganos legislativos más relevantes, la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Gonzalo Ramírez será el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. (Rafael Pacheco)

Él es abogado y notario público, y también pastor evangélico. Fue diputado en el periodo 2014-2018, con el Partido Renovación Costarricense; presidió la Asamblea Legislativa en la cuarta legislatura del periodo de Luis Guillermo Solís.

En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Ramírez estará acompañado por la también oficialista, Kathia Calvo, en la secretaría, mientras que en la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos la secretaría la ocupará María Isabel Camareno, también del PPSO.

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¿Cuáles otros diputados analizarán los proyectos de seguridad?

Gonzalo Ramírez y Kathia Calvo están acompañados en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por los legisladores oficialistas Daniel Siézar, Nogui Acosta y Fernando Obaldía.

También estarán Eder Hernández y Marco Badilla, de Liberación Nacional; Sigrid Segura, del Frente Amplio, y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana.

Ramírez es abogado, notario, pastor y ya fue diputado en el pasado. (John Durán)

Ellos serán los encargados de analizar los proyectos de ley relacionados con el tema de seguridad que pasen por el Congreso. Tendrán la responsabilidad de mejorarlos cuando así lo requieran, corregirlos y dictaminarlos para que luego pasen al plenario legislativo para que se voten en primer y segundo debate y así se conviertan en ley.

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Presidente de la Comisión dice que urgen cambios

Gonzalo dijo al asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que urge hacer cambios.

“Costa Rica no puede seguir enfrentando organizaciones criminales del siglo XXI con herramientas institucionales que ya demostraron ser insuficientes. El momento exige valentía para impulsar las reformas que el país necesita y garantizar que nuestras instituciones tengan la capacidad de responder con firmeza al avance del crimen organizado”, expresó.

Gonzalo Ramírez será el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico

Además, afirmó que durante su gestión impulsará el análisis y la tramitación de iniciativas que permitan fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos policiales, mejorar los mecanismos de investigación criminal, robustecer el marco legal contra las organizaciones narcotraficantes y promover las reformas institucionales necesarias para garantizar una justicia más efectiva y oportuna.