Cambio histórico pretende dar una solución definitiva a los derrumbes de la ruta 32

Cada vez que hay un derrumbe en la ruta 32, carretera que comunica San José con Limón, las autoridades deben cerrar la vía, causando gran afectación a la gente y empresas exportadoras, lo que significa un golpe a la economía nacional y sobre todo a la del Caribe.

Diputado propone cambio para dar solución definitiva a derrumbes de la ruta 32. (Archivo)

Con el objetivo de brindar una solución definitiva a los constantes cierres que asfixian el tránsito, el diputado Mangell Mc Lean Villalobos presentó un proyecto llamado “Ley para garantizar la continuidad del tránsito y la ejecución eficiente de obras viales mediante el uso estratégico de los recursos de peaje”.

Pero la iniciativa no solo da soluciones para los problemas de la ruta 32, sino que también aliviaría los de otras importantes vías nacionales.

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Usa la plata de los peajes estatales

El proyecto plantea una reforma para permitir que la recaudación de los peajes en las autopistas Florencio del Castillo, Bernardo Soto y Braulio Carrillo pueda invertirse en el mejoramiento de cualquier ruta de la red vial nacional, y no únicamente en la carretera donde se efectuó el cobro.

El legislador asegura que esa flexibilidad es vital para intervenir sectores de alta vulnerabilidad geológica como el Cerro Zurquí (ruta 32), una vía esencial por donde transita cerca del 80% de las exportaciones del país y más de mil contenedores diarios.

Con el cambio se podría usar la plata recaudada en los peajes en la vía nacional en la que se necesite. (Alonso Tenorio)

“Los usuarios de la ruta 32 sabemos a qué hora salimos, pero nunca cuánto tardaremos en llegar. En el tramo del Zurquí nos enfrentamos a presas interminables, fuertes lluvias, caída de árboles y derrumbes que paralizan el país.

“De aprobarse esta propuesta, se podrían construir túneles falsos en los puntos más críticos de la ruta, ubicados entre los kilómetros 20 y 22”, señaló el diputado Mc Lean.

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Un cambio para mejorar la calidad de vida y la economía

El legislador asegura que actualmente el peaje de la ruta 32 recauda cerca de 1.200 millones de colones anuales.

Diputado propone cambio histórico para reparar vías nacionales

El proyecto de ley detalla que, para potenciar el uso de estos recursos, se modificaría la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), incorporando:

- Contratos a largo plazo: Se habilitan contrataciones de hasta doce años para garantizar la continuidad en la ejecución y mantenimiento de obras públicas viales sin interrupciones burocráticas.

- Criterios técnicos de inversión: Los fondos se utilizarán para conservación, mejoramiento, construcción y protección de las vías, basándose en la seguridad, la continuidad del servicio público y la relevancia estratégica de los corredores viales.

Con esta propuesta, el despacho del diputado busca dotar al Estado de las herramientas financieras y jurídicas necesarias para proteger la vida de los conductores y garantizar la competitividad comercial de Costa Rica.