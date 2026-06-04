Ruta 32 amaneció cerrada por derrumbe y autoridades desconocen cuándo habilitarán el paso

El paso por la carretera Braulio Carrillo, sobre la ruta 32, permanece cerrado y, de momento, se desconoce cuándo será reabierto.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que la medida se tomó debido a la caída de material a la altura del kilómetro 32.

“La maquinaria ingresará a primera hora para ejecutar las labores de limpieza”, indicaron en el MOPT.

Por ahora, las autoridades no han informado una hora estimada para la reapertura de esta importante carretera, que comunica el Valle Central con el Caribe.

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MOPT reportó caída de material a la altura del kilómetro 32. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Lluvias provocan afectación

La caída de material en esta zona estaría relacionada con las condiciones lluviosas que han afectado al país durante los últimos días.

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Especialmente durante las tardes, la Zona de Convergencia Intertropical se ha mantenido activa y cercana a Costa Rica, generando fuertes precipitaciones que incrementan el riesgo de deslizamientos y caída de material en distintos sectores del país.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de emprender viajes hacia la provincia de Limón.