(Video) Cartago vivió los aguaceros más intensos en lo que va del invierno

Las lluvias que cayeron la tarde de este miércoles golpearon con bastante fuerza distintas localidades de la provincia de Cartago.

Según Mario Redondo, alcalde de Cartago, los aguaceros de este martes fueron los más intensos que han experimentado en lo que va del invierno.

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Redondo explicó que localidades como Llano Grande y Tierra Blanca fueron los lugares donde se reportó una mayor afectación debido a las lluvias.

“En el sector de Quircot tuvimos un desbordamiento de la quebrada Amapola, que generó que algunos escombros y agua corrieran por la calle”, dijo el alcalde.

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Fuertes lluvias causaron afectaciones en Cartago

El sector conocido como Los Diques también se vio muy afectado, al punto de que varios vecinos temieron que sus viviendas fueran arrastradas por la corriente de un río.

“En el sector de Los Diques, el río Reventado tenía un enorme caudal que amenazó varias de las construcciones en este precario, que están más a la orilla del río, específicamente en el sector de barrio Nuevo”, detalló Redondo.

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Ante lo sucedido, el alcalde hizo un llamado a los vecinos a mantenerse vigilantes y alejados de las zonas de peligro. Además, pidió que eviten tirar basura a los alcantarillados, pues la saturación de estos puede causar inundaciones.